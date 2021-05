Sukienka Aleksandry Żebrowskiej nie wytrzymała! Co się stało? [zdjęcie]

Żona Michała Żebrowskiego rozbawiła internautów zdjęciem, na którym siedzi za kierownicą samochodu. Widać na nim bowiem, że jej ubranie... rozeszło się w szwach.

Aleksandra Żebrowska podczas 10-lecia Teatru 6. piętro /Piotr Molecki /East News

Wychowująca trójkę dzieci Aleksandra Żebrowska konsekwentnie pokazuje macierzyństwo bez lukru i promuje akceptację swojego wyglądu bez oglądania się na trudne do osiągnięcia ideały.



34-letnia żona aktora niecały rok temu urodziła trzecie dziecko. Od tego czasu co rusz publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia, na których jej ciału wiele brakuje do ideału. Zawsze z pozytywnym przekazem.

Nie inaczej było tym razem, gdy usiadła za kierownicą w niebieskiej sukience. Ślicznej, choć rozprutej w szwie... a może rozpiętej albo zaprojektowanej z tego typu naturalnym rozcięciem...?



W owym rozpruciu/rozpięciu widać fałdy tłuszczu na brzuchu Żebrowskiej i jej cielisty stanik. Fanki od razu zrozumiały kontekst i podzieliły się osobistymi doświadczeniami.

Internautki, które same na co dzień cierpią, zakładając obcisłe stroje, pocieszyły bodypozytwną influencerkę, że gdy wsiadają do samochodu: rozpinają guziczki modnych, acz uwierających w pasie dżinsów, bywa że czują się lekko i szczęśliwie do czasu, aż zorientują się, że nie zapięły zameczka w spódnicy. Jedna doceniła "ładne żeberka" Żebrowskiej.

Sama autorka postu skomentowała, że sukienka jest piękna, acz "na stojąco" prezentuje się w niej lepiej.

Autorem zdjęcia jest Michał Żebrowski.

