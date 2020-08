Sukces polskiego filmu "Sukienka" w USA. Anna Dzieduszycka najlepszą aktorką!

Krótkometrażowy film "Sukienka" odniósł wielki wygrał na Rhode Island International Film Festival w USA. Anna Dzieduszycka, odtwórczyni głównej roli w filmie, otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu.

Anna Dzieduszycka w filmie "Sukienka" /materiały prasowe

Rhode Island International Film Festival to jeden z 10 najważniejszych festiwali krótkich metraży w Stanach Zjednoczonych. Jest organizowany od 1997 roku przez artystyczną organizację non-profit Flickers i każdego roku gromadzi filmowców z całego świata, którzy wspólnie celebrują najlepsze niezależne kino.



Festiwal kwalifikuje do Oscarów, nagród BAFTA oraz do nagród Kanadyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej (Canadian Screen Awards).



Podczas tegorocznej edycji festiwalu Anna Dzieduszycka otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorski (Grand Prize Best Actress) za rolę w filmie "Sukienka" w reżyserii Tadeusza Łysiaka.

"Jestem w szoku! Nie mogę w to wszystko uwierzyć! Zadzwonił do mnie reżyser Tadeusz Łysiak z informacją, że otrzymałam tę nagrodę. Najpierw zaczęłam piszczeć, potem mnie zatkało, a na koniec... popłakałam się. Chciałam żeby ten film coś zmienił w społeczeństwie, wierzyłam w ten projekt, w całą naszą ekipę. Ale nie spodziewałam się, że zostaniemy tak docenieni na całym świecie. Ta przygoda jest niesamowita" - powiedziała Anna Dzieduszycka.

Zdjęcie Anna Dzieduszycka w filmie "Sukienka" / materiały prasowe

Film "Sukienka" opowiada historię Julii, pracującej w przydrożnym motelu, której życie zmienia się gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki. Długo skrywane przez kobietę pragnienia dają o sobie znać. Ale nie jest to tylko historia kobiety, spotykającej mężczyznę. Julia jest fizycznie odmienna od otaczającego ją społeczeństwa, jest niskorosła, przez co w swoim życiu doświadczyła wielu przykrości.

To wbrew pozorom uniwersalna opowieści o tęsknocie bez względu na dzielące nas bariery i różnice. Wcielająca się w główną rolę Anna Dzieduszycka, choć nie jest profesjonalną aktorką, w filmie stworzyła poruszającą kreację. Na ekranie partnerują jej Dorota Pomykała oraz Szymon Piotr Warszawski.

Film miał swoją premierę na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Znalazł się również w oficjalnej selekcji Odense International Film Festival w Danii, Bengaluru International Short Film Festival w Indiach oraz polskich festiwali Kameralne Lato w Radomiu i Młodzi i Film w Koszalinie.

