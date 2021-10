Stypendium na cześć Chadwicka Bosemana. Fundatorem Netflix

W ten sposób Waszyngtoński Uniwersytet Howarda postanowił uhonorować swojego słynnego absolwenta. Uczelnia poinformowała w komunikacie prasowym, iż stworzyła fundusz stypendialny na część Chadwicka Bosemana, aktora i producenta znanego z takich filmów, jak "Czarna Pantera", "Pięciu braci" czy "Ma Rainey: Matka bluesa". Laureat Złotego Globu i nagrody Critics’ Choice zmarł pod koniec sierpnia zeszłego roku, przegrywając walkę z nowotworem jelita grubego.

Stypendium Chadwick A. Boseman Memorial, opiewające na kwotę 5,4 miliona dolarów, zostanie uruchomione tej jesieni. Pieniądze mają zostać wykorzystane na pokrycie w całości kosztów czesnego studentów należącej do uczelni szkoły artystycznej College Of Fine Arts. Pierwszym darczyńcą, który sfinansuje czteroletnią naukę studentów, został Netflix.

Reklama

"Z ogromną przyjemnością i głęboką wdzięcznością ogłaszamy utworzenie stypendium na cześć naszego absolwenta Chadwicka Bosemana, którego życie i wkład w sztukę nadal inspiruje. Stypendium to ucieleśnia miłość Chadwicka do Uniwersytetu Howarda, jego pasję do opowiadania historii i chęć wspierania przyszłych pokoleń studentów. Jestem wdzięczny za ciągłe wsparcie i partnerstwo żonie Chadwicka, pani Simone Ledward-Boseman, a także Netflixowi za ten jakże wspaniały dar" - powiedział w oficjalnym oświadczeniu rektor uczelni, dr Wayne A. I. Frederick. "Wielu obiecujących artystów nie ma możliwości zdobycia wyższego wykształcenia. Mamy nadzieję wesprzeć jak najwięcej studentów, usuwając barierę finansową z ich edukacji. Ten fundusz honoruje oddanie Chadwicka aktorskiemu rzemiosłu, jego wielkie serce i pragnienie wspierania mniej uprzywilejowanych osób" - dodała wdowa po aktorze.

Chadwick Boseman - związki z uczelnią

Boseman uzyskał tytuł licencjata College Of Fine Arts na wydziale reżyserii w 2000 roku. Niemal dwie dekady później został zaproszony przez władze tej uczelni, by wygłosić tam przemówienie podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego. W swojej inspirującej przemowie podkreślił, że sukces w branży filmowej częściowo zawdzięcza odpowiedniej edukacji, którą odebrał na Uniwersytecie Howarda. Opowiedział również o trudnościach, jakie napotkał podczas swojej kariery, wielokrotnie padając ofiarą rasizmu. "Wielu z was opuści mury Howarda i będzie musiało zmierzyć się z systemową dyskryminacją. Wykorzystajcie swoją edukację, by ulepszyć świat, do którego wkraczacie" - powiedział aktor.

Na początku września władze uczelni ogłosiły, że zmieniły nazwę szkoły na Chadwick A. Boseman College of Fine Arts, by uhonorować jej słynnego absolwenta.