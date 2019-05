Stuhr, Buzek i Cielecka w teledysku Dawida Podsiadły "Trofea"

Na antenie RMF FM odbyła się premiera singla Dawida Podsiadły "Trofea", który pochodzi z płyty Małomiasteczkowy. W czwartek, 23 maja, w sieci pojawił się także teledysk do tego utworu, w którym możemy zobaczyć między innymi Jerzego Stuhra, Magdalenę Cielecką i Agatę Buzek.

Agata Buzek, Magdalena Cielecka i Dawid Podsiadło w teledysku "Trofea" (screen) /materiały prasowe

W czwartek, 23 maja, w programie Daniela Dyka "Byle do piątku" w RMF FM odbyła się premiera singla Dawida Podsiadły "Trofea". Singiel pochodzi z trzeciej płyty artysty "Małomiasteczkowy", która pokryła się już czterokrotnie platyną oraz otrzymała wiele nagród.



Dwa single z tego krążka - "Nie ma fal" oraz "Małomiasteczkowy" - przez wiele tygodni zajmowały pierwsze miejsca najważniejszych muzycznych rankingów. Jak będzie z piosenką "Trofea"?

Równo o godzinie 13.00 w sieci pojawił się także teledysk do tej piosenki. W klipie wystąpiła plejada polskich aktorów: Jerzy Stuhr, Borys Szyc, Magdalena Cielecka, Agata Buzek, Wiktor Zborowski i Krzysztof Materna.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Daniel Jaroszek z Papaya Films. Zdjęcia natomiast są autorstwa Wojciecha Zielińskiego.

Wideo Dawid Podsiadlo: "Trofea" [teledysk]

19 października 2018 ukazał się trzeci album Dawida Podsiadły "Małomiasteczkowy". Fani artysty długo czekali na wiadomość o nowej płycie artysty. Co więcej - wszystkie piosenki, które znalazły się na krążku, są po polsku.

Na "Małomiasteczkowym" Podsiadło porusza niełatwe tematy - od problemów z komunikacją w związku, przez ciemne strony sławy po poszukiwanie w sobie siły i odwagi - ale podaje je w błyskotliwej formie i z właściwym sobie humorem.

Na przełomie października i listopada 2019 roku artysta na antenie RMF FM prowadził swój Małomiasteczkowy program. Kiedyś zdradził nam, skąd wziął się pomysł na nazwę krążka "Małomiasteczkowy".

Wideo Dawid Podsiadlo - Małomiasteczkowy

"Przez bardzo długi czas, odkąd zaczęliśmy pracować nad płytą w listopadzie 2017 roku, płyta ta nazywała się Kilimandżaro. Niekoniecznie umiałem uzasadnić, dlaczego tak się nazywa. Po prostu widziałem niezwykłą atrakcyjność tego słowa i wzbudzało w moich wnętrzach bardzo przyjemne kolory. Ale że nie za bardzo było uzasadnione i nie miałem go do niczego odnieść, to postanowiłem, że ostatecznie nazwie się ten album jak utwór, który rozpoczął moją trzecią przygodę" - powiedział.

Jak Wam się podoba teledysk do utworu "Trofea"? Ktoś tu chyba Lubi Wesa Andersona...