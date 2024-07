Studio Munka jest producentem krótkometrażowych i pełnometrażowych debiutów filmowych. To ważna instytucja pomagająca młodym twórcom i twórczyniom stawiać pierwsze kroki w branży filmowej. Dotychczas w Studiu Munka wyprodukowano setki filmów krótkometrażowych oraz wiele debiutów pełnometrażowych, m.in. "Cichą Noc" Piotra Domalewskiego, "Supernovą" Bartosza Kruhlika, "Braty" Marcina Filipowicza czy "Chleb i sól" Damiana Kocura.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 48. FPFF w Gdyni: Jakub Zając o "Horror Story" INTERIA.PL

Studio Munka SFP na 18. edycji festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi

W tym roku w programie Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych BNP Paribas Dwa Brzegi widzowie zobaczą: "Dom lalki" Magdy Matwijow, "Nagie oko" Heleny Oborskiej, "Moją siostrę" Mariusza Rusińskiego oraz "Wspaniałe kilka minut" Huberta Patynowskiego. W ramach pokazów pełnometrażowych debiutów fabularnych zostanie zaprezentowana komedia o wchodzeniu w dorosłość "Horror story" Adriana Apanela, dramat społeczny o liderze rolniczych protestów i zarazem człowieku z uporem szukającego prawdy, "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego oraz groteskowa historia dziejąca się w środowisku grup paramilitarnych, "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" Agnieszki Elbanowskiej. Twórcy filmów przyjadą do Kazimierza Dolnego.

Z okazji 18. urodzin BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się specjalny pokaz trzech krótkometrażowych filmów pod hasłem "Studio Munka dla dorosłych". Pierwszym z nich jest "Noamia" Antonio Galdameza. To zaskakująco dojrzały, odważny debiut z bardzo precyzyjną linią narracyjną, świetnie zagrany, w szczególności przez Bartłomieja Topę.

"Jeśli mam wskazywać na źródło inspiracji, przywołałbym 'Powiększenie' Antonioniego" - mówi Antonio Galdamez.

Drugi to "Users" Jakuba Piątka. Film opowiada o kobiecie i mężczyźnie, którzy poznają się w internecie. Przypadkowe spotkanie przeradza się w grę, która doprowadza ich na skraj wytrzymałości. Trzeci to "Między nami" Doroty Proby, czyli intymny portret trzech związków. Pary decydują się podjąć szczerą rozmowę zainicjowaną zestawem pozornie prostych pytań. Powoli tworzy się przestrzeń do wymiany skrywanych emocji i wyznań. Film jest niepozbawionym humoru obrazem współczesnej miłości, wnikliwie przygląda się znaczeniu bliskości i obecności drugiego człowieka.

BNP Paribas Dwa Brzegi - 18. Festiwal Filmu i Sztuki odbędzie się w dniach 27 lipca - 4 sierpnia 2024 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.