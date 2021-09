"Straceni chłopcy": Powstaje remake kultowego filmu

Jonathan Entwistle, twórca m.in. "The End of the F***ing World", wyreżyseruje nową wersję młodzieżowego horroru "Straceni chłopcy" z 1987 roku. W rolach głównych wystąpią w filmie Noah Jupe ("Ciche miejsce") i Jaeden Martell ("To").

Kadr z filmu "Straceni chłopcy" /Mary Evans Picture Library /East News