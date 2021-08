"Stillwater": Matt Damon w rodzinnym dramacie o przebaczeniu [zwiastun]

Główny bohater "Stillwater" - Bill (Damon) - jest bezrobotnym twardzielem z Oklahomy, który pracował na platformie wiertniczej. Wiódł ciężkie życie naznaczone nadużywaniem narkotyków i alkoholu.



Chcąc naprawić swoje błędy z przeszłości, Bill musi pomóc swojej córce Allison (Abigail Breslin). Allison odsiaduje w Marsylii dziewięcioletni wyrok za morderstwo swojej dziewczyny, Leny. Dziewczyna twierdzi, że nie popełniła przestępstwa.

Allison chwyta się nowej wskazówki, która może ją oczyścić z zarzutu i naciska na Billa, by zatrudnił prawnika. Ale kiedy prawnik odmawia pomocy, Bill bierze sprawy w swoje ręce i stawia sobie osobistą misję odnalezienia prawdziwego winowajcy - człowieka, którego Allison zidentyfikowała jako Akima.

Bill konfrontuje się z barierami językowymi i różnicami kulturowymi i skomplikowanym systemem prawnym. Jednak udaje mu się nawiązać przyjaźń z francuską aktorką teatralną Virginie (Camille Cottin) i jej córką Mayą (Lilou Siauvaud).

Przeczesując ulice Marsylii w poszukiwaniu przysłowiowej igły w stogu siana, Bill coraz bardziej zbliża się do Virginie i Mayi. Jego podróż do Marylii jest podróżą do samopoznania i wyzwolenia ze ścieżki życia, która od dawna wydawała się z góry przesądzona. Jednak kiedy jego potrzeba udowodnienia niewinności córki koliduje z oddaniem Virginie i Mayi, Billowi zostają tylko trudne wybory, które nie tylko grożą zniszczeniem jego nowego życia, ale także ostatnią szansą na odkupienie.