Steven Spielberg zaangażowany w filmową biografię Bee Gees

Słynny reżyser Steven Spielberg będzie współproducentem filmu o zespole Bee Gees. Scenariusz napisze Anthony McCarten, który jest autorem "Bohemian Rhapsody".

Steven Spielberg dobrze wie, że filmowe biografie muzyków święcą ostatnio sukcesy /Michael Short /Getty Images

Za produkcję filmu odpowiadają Steven Spielberg i jego firma Amblin Pictures, Graham King oraz firma Sister Films stworzona przez Jane Featherstone, Stacey Snider i Elizabeth Murdoch. Film powstaje dla Paramount Pictures.

Scenarzysta Anthony McCarten ma dwie nominacje do Oscara za filmy "Czas mroku" oraz "Teoria wszystkiego".

"To będzie historia naszego życia" - zapowiedział Robin Gibb, który występował w zespole wraz z braćmi Maurice'em i Barrym. "Chciałbym, aby w filmie wykorzystano nasze prawdziwe nagrania" - dodał.

Składająca się z trzech braci - Barry'ego, Robina i Maurice'a Gibbów formacja Bee Gees szczyt popularności osiągnęła w latach 60. i 70. wraz rozwojem sceny disco. Sławę przyniosła im muzyka do filmu "Gorączka sobotniej nocy" z Johnem Travoltą w roli głównej.

Wśród największych przebojów grupy znalazły się "Stayin' Alive", "How Deep Is Your Love" i "Night Fever". Płyty zespołu rozeszły się w nakładzie ponad 200 mln egzemplarzy. W 1997 roku Bee Gees został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.