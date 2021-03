Steven Spielberg przekaże dwa miliony dolarów na walkę z rasizmem i biedą

Legendarny reżyser został niedawno uhonorowany Nagrodą Genesis nazywaną potocznie „żydowskim Noblem”. To wyróżnienie, oprócz prestiżu, ma też wymiar finansowy – laureat otrzymuje bowiem okrągły milion dolarów. Spielberg postanowił przekazać całą tę kwotę na dziesięciu organizacjom charytatywnym, które walczą o sprawiedliwość rasową i gospodarczą. Na tym jednak nie poprzestał, bo z własnej kieszeni dorzucił kolejny milion.

W lutym ogłoszono, że Steven Spielberg został tegorocznym laureatem Nagrody Genesis - wyróżnienia przyznawanego osobom pochodzenia żydowskiego, które mogą się poszczycić wybitnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie. Na przestrzeni lat wśród zdobywców nagrody określanej powszechnie mianem "żydowskiego Nobla" znaleźli się m.in. Michael Bloomberg i Michael Douglas. Legendarny reżyser, który ma na swoim koncie trzy statuetki Oscara, ogłosił właśnie, że otrzymaną nagrodę w wysokości miliona dolarów przekaże w całości dziesięciu amerykańskim organizacjom non-profit podejmującym walkę o sprawiedliwość rasową i gospodarczą. Co więcej, słynny filmowiec wraz z żoną Kate Capshaw powiększyli tę darowiznę o kolejny milion dolarów.



"Stoimy w obliczu kryzysu, a naszym obowiązkiem jest działać, aby 'Ameryka znów była Ameryką - Krainą, którą dotąd nigdy nie była jeszcze, a którą stać się musi'" - powiedział Spielberg w oświadczeniu, cytując poetę Langstona Hughesa. "Judaizm i historia Żydów zaczynają się od dwóch narracji: powstania i eksodusu, opowieści o stworzeniu i wyzwoleniu z ucisku, o odkryciu moralnego głosu i ludzkiej godności. Z naszej historii wywodzą się zasady etyczne, które nakazują nam pracować na rzecz bardziej sprawiedliwego świata. Zaszczycony tym, że znalazłem się wśród laureatów Nagrody Genesis, postanowiłem przekazać pieniądze szczególnie inspirującym organizacjom, które na pierwszej linii frontu walczą o bardziej sprawiedliwą Amerykę. Wzywam wszystkich, którzy podzielają tę wizję, do przyłączenia się do nas, aby ich praca mogła trwać i rosnąć w siłę" - dodał reżyser.



Przekazywanie nagrody pieniężnej na rzecz wybranych organizacji charytatywnych stało się niepisaną tradycją wśród laureatów Nagrody Genesis. Były burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg wspomógł startu-py zaangażowane w "przedsiębiorczość społeczną opartą na wartościach żydowskich", słynny izraelski skrzypek Itzhak Perlman wsparł darowizną fundacje pomagające osobom z niepełnosprawnościami, zaś rzeźbiarz i aktywista Anish Kapoor przekazał nagrodę organizacjom walczącym z kryzysem wywołanym falą uchodźców.



W liście opublikowanym na stronie internetowej The Genesis Prize gratulacje Spielbergowi złożył sam prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden. "Steven, inspiruje mnie to, w jaki sposób twój judaizm doprowadził do konfrontacji ohydnych sił nienawiści i nietolerancji z uzdrawiającą mocą prawdy i miłości. To ponadczasowa walka i wartościowa sprawa, do której z dumą się przyłączam, przysięgając swoje oddanie" - napisał Biden.