Steve Martin i Selena Gomez razem na planie

Jak dobrze znasz swoich sąsiadów? Widujesz ich każdego dnia, ale czy kiedyś zastanawiałeś się nad tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami ich mieszkań? Oto pytania, na jakie postarają się odpowiedzieć autorzy kryminalnego serialu "Only Murders in the Building", który 31 sierpnia trafi na platformę streamingową Hulu. Główne role w produkcji grają Steve Martin i Selena Gomez.

Selena Gomez gra jedną z głównych ról w serialu "Only Murders in the Building" /Genin Nicolas/ABACA /East News

Reklama

Właśnie pojawił się zwiastun serialu "Only Murders in the Building".

Reklama

W doborowej obsadzie kryminalnego serialu znalazło się miejsce dla dwóch pokoleń aktorskich. To młodsze reprezentuje Selena Gomez. Reprezentantami starszego pokolenia są zaś dwaj przyjaciele nie tylko z ekranu, ale i z życia prywatnego: Steve Martin i Martin Short.

Obaj współpracowali już przy takich komediach jak "Trzej amigos" i dwóch częściach "Ojca panny młodej", a także przy komediowym programie Netfliksa zatytułowanym "Steve Martin i Martin Short: Wieczór, którego nie zapamiętasz do końca życia".

Bohaterami serialu "Only Murders in the Building" są trzej nieznajomi, którzy podzielają tę samą obsesję: uwielbiają seriale dokumentalne o prawdziwych zbrodniach. Wiedza zdobyta podczas ich oglądania wkrótce może się przydać.

Oto w jednym z mieszkań ich eleganckiego apartamentowca popełnione zostaje makabryczne morderstwo. Rozpoczynają prowadzenie śledztwa w tej sprawie, które dokumentują w formie podcastu. Dzięki niemu odkrywają tajemnice budynku, w którym mieszkają. Sięgają one wielu lat wstecz. Wkrótce orientują się, że mordercą może być jeden z sąsiadów. Zanim będzie za późno, postarają się połączyć w całość wszystkie zdobyte przez siebie poszlaki.

Wideo "Only Murders in the Building" [trailer]

Współtwórcami serialu "Only Murders in the Building" są Steve Martin i John Hoffman ("Grace i Frankie"). Jednym z producentów serialu jest twórca serialu "Tacy jesteśmy", Dan Fogelman. W pozostałych rolach wystąpili Aaron Dominguez, Amy Ryan i Nathan Lane. W obsadzie serialu dostępnej na portalu "IMDb" pojawił się również Sting.

Selena Gomez: Gwiazdka Disneya 1 / 8 Na zdjęciu: Selena Gomes Źródło: Getty Images Autor: Rob Kim udostępnij