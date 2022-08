Gwiazdor takich produkcji, jak "Ojciec panny młodej", "Fałszywa dwunastka" czy "Różowa Pantera" , rozważa przejście na emeryturę. O swoich planach Steve Martin poinformował w wywiadzie udzielonym "The Hollywood Reporter". Słynny amerykański komik, który ma na koncie szereg nominacji do Złotych Globów i nagród Emmy oraz honorowego Oscara za całokształt twórczości, zdradził, że nie zamierza ubiegać się o kolejne role. Występ w głośnym serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", w którym partneruje na ekranie Selenie Gomez, może być zatem ostatnim w jego błyskotliwej, trwającej blisko sześć dekad karierze w Fabryce Snów.

Steve Martin: Aktorska emerytura

"Kiedy ta produkcja dobiegnie końca, nie będę szukał innych. Nie będę rozglądać się za kolejnymi filmami. Nie chcę grać epizodów, występować gościnnie. Myślę, że - o dziwo - to jest właśnie ten moment, tutaj to wszystko się kończy" - oznajmił Martin. Aktor asekuracyjnie stwierdził jednak, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona.



Ale nawet jeśli nie zrezygnuje z aktorstwa, to ograniczy występy przed kamerą do minimum. "Moja żona ciągle powtarza: 'Zawsze mówisz, że niedługo idziesz na emeryturę, a potem nagle coś wymyślasz'. Nie wiem tak naprawdę, czy chcę iść na emeryturę. Ale chciałbym pracować mniej. Chyba" - zamyślił się gwiazdor.

Martin podkreślił, że jego obecne rozważania nad przejściem na emeryturę wynikają głównie z chęci spędzenia większej ilości czasu z żoną i 9-letnią córką. "Mam naprawdę fajne życie rodzinne. Nie chcę więc wyjeżdżać gdzieś na trzy miesiące i być z dala od bliskich, tylko po to, żeby nakręcić film. Nie mogę zniknąć na kilka miesięcy. Już mnie to nie interesuje" - wyznał 76-letni aktor.