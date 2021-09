Steve Coogan zagra Jimmy'ego Savile'a

W trakcie swojej pełnej sukcesów kariery telewizyjnej Jimmy Savile wielokrotnie oskarżany był o pedofilię, jednak sprawy te nie zyskały należnego rozgłosu, a sam Savile zaprzeczał, że jest winny zarzucanych mu czynów. Napisany przez Neila McKaya scenariusz serialu "The Reckoning" opowiada o życiu Savile’a, począwszy od jego młodych lat aż jego śmierci, gdy szczegóły popełnianych przez niego czynów ujrzały światło dzienne. Jak informuje portal "Variety", twórcy serialu współpracowali przy jego produkcji z kilkoma ofiarami Savile’a.



Wywodzący się z klasy robotniczej Savile w młodości pracował w kopalni. Po poważnej kontuzji kręgosłupa zainteresował się muzyką. Był DJ-em na potańcówkach, a potem w radio i telewizji. Począwszy od 1964 roku przez kolejne dwadzieścia lat prowadził program muzyczny "Top of the Pops". W latach 1975-1994 prowadził też program "Jim’ll Fix It", w którym spełniał marzenia dzieci.



"Celem tego dramatu jest zbadanie, w jaki sposób przestępstwo Savile’a przez tyle lat zostało niezauważone. A także przestroga, by takie sytuacja nigdy się nie powtórzyła" - mówi producent serialu, Jeff Pope. "To unikalna możliwość oddania głosu ofiarom Savile’a. Czuję, że potężna kreacja Steve’a Coogana w roli Savile’a rozpocznie debatę na temat tego, w jaki sposób kult otaczający celebrytę chroni go przed odpowiedzialnością" - dodaje Sandra Goldbacher ("Guwernantka", "Ania, nie Anna"), która wyreżyserowała wszystkie odcinki miniserialu.



"Przyjęcie roli Jimmy’ego Savile’a nie było łatwą decyzją. Neil McKay napisał inteligentny scenariusz, w którym z wyczuciem porusza przerażającą historię, którą trzeba opowiedzieć" - powiedział o swojej kreacji Steve Coogan.