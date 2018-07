Startuje Sopot Film Festival

Już 14. lipca startuje osiemnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Sopot Film Festival. W konkursie uczestniczyć będzie ponad 100 filmów z całego świata - pełnometrażowych fabuł, dokumentów oraz filmów krótkometrażowych.

W konkursach znajdą się m.in. najlepsze polskie debiuty roku jak "Wieża. Jasny dzień" Jagody Szelc, "Atak paniki" Pawła Maślony oraz "Cicha noc" Piotra Domalewskiego czy pełnometrażowy dokument Marty Prus "Over the Limt".



"Do trzech konkursów filmowych otrzymaliśmy ponad 3,5 tys. zgłoszeń z przeszło 90 państw całego świata" - mówi Anna Kądziela-Grubman, dyrektor programowa festiwalu. "Najlepsze ze zgłoszonych produkcji zostaną zaprezentowane w Międzynarodowym Konkursie 1-2 - czyli konkursie debiutów i drugich filmów fabularnych, w Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych oraz w nowym konkursie Doc.pl - prezentującym pełnometrażowe polskie filmy dokumentalne" - dodaje.

Najbardziej obszerna sekcja Spectrum to przeszło 30 najlepszych filmów sezonu, nagradzanych na festiwalach w Cannes, Berlinie, Wenecji. Nominowanych do Oscarów, Złotych Globów i laureatów Europejskich Nagród Filmowych. To jedna z ostatnich okazji do nadrobienia obowiązkowych pozycji minionego roku. W programie tej sekcji m.in. przedpremierowo "McQueen" reż. Ian Bonhote oraz "Człowiek Delfin" reż. Lefteris Charitos, ale również filmy oscarowe jak "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", "Kształt wody" i "Fantastyczna kobieta", najlepsze europejskie filmy minionego roku, w tym m.in. "The Square", "Niemiłość" i "Jeszcze nie koniec" oraz triumfatorzy europejskich i światowych festiwali filmowych.

Sekcja "Made in Poland" to spojrzenie na polskich twórców, w której zaprezentujemy filmy Urszuli Antoniak oraz Anny Jadowskiej. Sekcja 2x2 przeszła natomiast małą metamorfozę i od tego roku prezentować będzie postacie uznanych światowych twórców, zestawiając ze sobą dwa wybrane filmy z ich twórczości. W tym roku w sekcji filmy Michaela Haneke ("Happy End") i Fatiha Akina ("W ułamku sekundy"). Wyjątkowym wydarzeniem imprezy będzie III Koncert Muzyki Filmowej, który odbędzie się 16 lipca na Tarasach Parku Wodnego. Hasło koncertu to "Nowe światy, nowa rzeczywistość".

Polska Filharmonia Kameralna Sopot wraz z zaproszonymi gośćmi wykona premierowe aranże przygotowane specjalnie na sopocki festiwal, jak m.in. "Fortepian" Jane Campion, "ŁowcaaAndroidów" Ridleya Scotta, "Niebiańska plaża" i "Sunshine" Dany Boyla, "Grawitacja" Alfonso Cuarona, a także z serialu "Gra o tron".

Zaproszeni soliści - Paulina Przybysz i L.U.C. zaśpiewają utwory m.in. z filmów "Młodość" Paolo Sorrentino", "Przekleństwa niewinności" Sophii Coppoli, "Ukryte oragnienia" Bernarda Bertolucii oraz "Moja miłość" Maiwenn le Besco, które oryginalnie wykonywała Florence+The Machine, Hooverphonic, Air i Son Lux. Duet muzyczny w osobach Piotra Kalińskiego i Stefana Wesołowskiego zagra natomiast swoje klasyczno-elektroniczne wersje utworów islandzkiego kompozytora filmowego Johana Johannssona.

Na festiwalu będzie można również spotkać się z twórcami filmów prezentowanych w różnych sekcjach, zarówno Spectrum (m.in. spotkanie z twórcami filmu "Twój Vincent") jak i sekcjach konkursowych.

Impreza odbędzie się w sopockim Multikinie, na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże, w Teatrze Boto, Dwóch Zmianach, klubokawiarni Trzy Siostry, Muzeum Miasta Sopotu oraz na Tarasach przy Parku Wodnym. Zakończenie festiwaku - 22. lipca.