Startuje 38. Międzynarodowy Festiwal Młodego Widza Ale Kino!

Od niedzieli, 29 listopada, do 6 grudnia potrwa 38. Międzynarodowy Festiwal Młodego Widza Ale Kino! Ze względu na pandemię w tym roku prawie 120 filmów z 35 krajów będzie można obejrzeć tylko w internecie.

Jedną z największych atrakcji festiwalu będzie polska premiera "Czarnego Młyna" Mariusza Paleja /materiały prasowe

Jak podkreślono w komunikacie poznańskiego magistratu do tej pory festiwal Ale Kino! przyciągał każdorazowo ok. 20 tys. widzów i kilkuset gości z całego świata. "Ze względu na obostrzenia epidemiczne organizacja tak dużej imprezy w tym roku nie jest możliwa, dlatego organizatorzy zdecydowali o przeniesieniu wydarzenia do internetu" - zaznaczono.

Reklama

Dyrektor festiwalu Ale Kino! Jerzy Moszkowicz przyznał, że przygotowanie imprezy filmowej w wersji on-line ma pozytywne strony. "Mogą być z nami widzowie, młodzi ludzie z całego kraju, nie tylko z Poznania. Po raz pierwszy w 57-letniej historii Festiwalu możemy być wszędzie tam, gdzie tylko dociera internetowy sygnał. A według Głównego Urzędu Statystycznego z Internetu korzysta dzisiaj ponad 90 proc. gospodarstw domowych. Oznacza to, że możemy dotrzeć do ponad 4 milionów rodzin z dziećmi poniżej 16 lat" - podkreślił.

W tym roku dla widzów przygotowano niemal 120 filmów z 35 krajów. Jak informują organizatorzy większość produkcji pochodzi z Belgii i Holandii, ale wśród udostępnianych filmów są także dzieła autorów z Nepalu, Izraela, Korei Południowej czy Iranu. Prezentowane filmy przeznaczone są dla dzieci od czwartego roku życia.

Według organizatorów jedną z największych atrakcji festiwalu będzie polska premiera "Czarnego Młyna" Mariusza Paleja przeznaczona dla widzów powyżej 11 roku życia. "Na festiwalu premierowo w Polsce pokazane zostaną też 'Siostry. Lato naszych supermocy' Silje Salomonsen i Arild Østin Ommundsen. To Kameralna w formie, ale trzymająca w napięciu familijna opowieść o znajdywaniu w sobie tytułowych supermocy" - opisali twórcy festiwalu.

Jak podkreślili organizatorzy dominującym tematem filmów wyselekcjonowanych do 38. edycji Ale Kino! są szeroko rozumiane relacje międzyludzkie, szczególnie wewnątrzrodzinne. "Nie umyka uwadze również zainteresowanie filmowców bieżącymi problemami świata, takimi jak sytuacja imigrantów i uchodźców, problematyka wykluczenia czy kwestie ekologii, którym poświęcony zostanie cały zestaw krótkich filmów dla dzieci" - zaznaczono.

Zainteresowani daną produkcją muszą wykupić do niej dostęp poprzez stronę festiwalu alekino.com. Cena za seans wynosi 10 zł. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.

Najważniejszą nagrodę festiwalu Ale Kino! Platynowe Koziołki, przyznano w tym roku firmie produkcyjnej BosBros z Amsterdamu, odpowiedzialnej za powstanie takich filmów jak "Całego świata Romy", "ZigZag Kid" czy "Konik Świętego Mikołaja". Nagroda Piłkarskich Koziołków trafi z kolei do twórców filmu "Mój przyjaciel Alexis" w reżyserii Alejandro Fernándeza Almendrasa.

Zamiast tradycyjnych spotkań z twórcami filmów dla dzieci organizatorzy Ale Kino! przygotowali dla chętnych kilkadziesiąt zarejestrowanych wcześniej wywiadów i rozmów z reżyserami, scenarzystami i aktorami pojawiającymi się w prezentowanych na przeglądzie produkcji. "Spotkania pojawią się na platformie alekino.com, pod tym samym adresem dostępne są też okołofilmowe rozmowy z twórcami przeprowadzone przez znanych młodych polskich krytyków - Kubę Armatę i Piotra Czerkawskiego" - podali twórcy festiwalu.

W formie online przeprowadzone zostaną również festiwalowe wydarzenia branżowe, czyli spotkania filmowców i pedagogów.