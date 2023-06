W 2020 r. Narodowa Galeria Portretu w Londynie została zamknięta na trzy lata z powodu gruntownego remontu. 22 czerwca ponownie otworzy swoje podwoje. Placówka z tej okazji przygotowała coś specjalnego - wystawę zatytułowaną "Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of The Storm". Jej treścią będzie 250 zdjęć, które Paul McCartney zrobił swoim kolegom z zespołu The Beatles i ich otoczeniu od grudnia 1963 r. do lutego 1964 r. Dokumentują one m.in. pierwszą trasę cudownej czwórki z Liverpoolu po USA. McCartney wykonał zdjęcia prywatnym aparatem. Fotografie te nigdy wcześniej nie były publikowane.

Zdjęcia Beatlesów, których nikt dotąd nie widział

"Patrząc na te zdjęcia teraz, dziesiątki lat po ich zrobieniu, stwierdzam, że jest w nich pewna niewinność. Wtedy wszystko było dla nas nowe. Ale wydaje mi się, że zrobiłbym je tak samo. Wywołują powódź wyjątkowych wspomnień. To jeden z wielu powodów, dla których kocham je wszystkie i wiem, że zawsze rozpalą moją wyobraźnię" - McCartney przekazał w komunikacie na temat wystawy.

"Fakt, że te zdjęcia zostały wykorzystane przez Narodową Galerię Portretu na jej ponowne otwarcie po długiej renowacji, onieśmiela mnie, ale też wywołuje mój zachwyt. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć je na ścianach 60 lat później i powspominać tamte czasy ze wspaniałym Stanleyem Tuccim " - stwierdził eks-Beatles.

McCartney i aktor znany m.in. z filmu "Diabeł ubiera się u Prady" zasiądą do rozmowy 29 czerwca w siedzibie Narodowej Galerii Portretu. Wywiad będzie transmitowany na żywo online. Cena normalnego biletu za możliwość jego obejrzenia to 10 funtów, a dla osób poniżej 30 roku życia - 5 funtów. Nagranie będzie można też odtworzyć przez siedem dni od transmisji.

"Jestem zaszczycony i podekscytowany, że mogę przeprowadzić wywiad z Paulem McCartneyem na temat tych zdjęć i tamtego okresu w jego niezwykłym życiu. Życiu, które zmieniło nas wszystkich na lepsze" - powiedział Tucci.

Wystawie towarzyszy również wydanie 336-stronicowego albumu z wyborem 275 zdjęć wykonanych przez McCartneya, zatytułowanego "1964: Eyes of the Storm". Książka trafiła do sprzedaży 13 czerwca.