Nominowany do Oscara aktor, poza sztuką filmową, ukochał kulinaria. Stanley Tucci wydał dwie książki kulinarne, pierwszą w 2012, a drugą 2014 r., a swoim wspomnieniom, które ukazał się w ubiegłym roku, nadał tytuł "Taste: My Life Through Food" (Smak: Moje życie przez pryzmat jedzenia).



Swoją pasją dzieli się też przed kamerami. Od lutego 2021 r. na antenie CNN wyemitowano dwa sezony jego programu "Searching for Italy". W każdym odcinku - łącznie zrealizowano ich 14, Tucci odwiedzał inny region albo miasto we Włoszech, pokazując specjały tamtejszej kuchni na tle kulturalno-historycznym.

"Searching for Italy": CNN skasowało program Stanleya Tucciego

Każdy z sezonów został wyróżniony prestiżową statuetką Emmy. Cóż z tego, jeśli niedawno do fanów tej produkcji dotarła smutna informacja. "Niestety CNN anulowało wszystkie swoje oryginalne programy, więc miejmy nadzieję, że skończymy na innej platformie streamingowej, w innej sieci... jeszcze nie wiemy, której" - Tucci wyjawił w show Jimmy'ego Fallona.



Jak wyjaśnia serwis Hollywood Reporter, CNN ogranicza oryginalne programy w swojej ofercie, które produkowane były przez podmioty zewnętrzne, gdyż koszty jakie ponosiła stacja, były coraz większe. Tucci padł ofiarą tej nowej polityki.

Mimo to nie zrywa wszystkich więzów z CNN. "Chcemy podziękować Stanleyowi Tucci za to, że był wymarzonym partnerem. Nie możemy się doczekać współpracy z nim przy serialu 'Eva Longoria: Searching for Mexico', którego jest producentem wykonawczym" - powiedział rzecznik CNN w oświadczeniu.