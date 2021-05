"Spirala: Nowy rozdział serii Piła": Inspiracja "Wściekłymi psami"

14 maja w amerykańskich kinach zadebiutował film "Spirala: Nowy rozdział serii Piła", który jest kontynuacją słynnej serii horrorów. W jednej z ról głównych możemy zobaczyć w nim komika Chrisa Rocka, który jest też pomysłodawcą fabuły oraz autorem sceny początkowej, ocenianej w recenzjach jako jeden z najlepszych momentów tego filmu. Dostaje się w niej postaci Jenny z "Forresta Gumpa", która określona zostaje głównym czarnym charakterem filmu Roberta Zemeckisa.

Chris Rock na planie filmu "Spirala: Nowy rozdział serii Piła"

"Spiralę" rozpoczyna scena, w której pracujący pod przykrywką policjant Ezekiel Banks (Rock) opowiada o filmie "Forrest Gump" grupie nieświadomych niczego złodziei. W ognistym monologu tłumaczy, że biedny Forrest został wykorzystany przez Jenny. "Facet zarobił miliardy dolarów na sprzedaży krewetek, a Jenny dalej nie chce go przelecieć" - tłumaczy gliniarz. Jak się okazuje, autorem pomysłu na ten monolog jest sam Chris Rock, a zainspirowały go "Wściekłe psy" Quentina Tarantino.



Autorami scenariusza filmu "Spirala: Nowy rozdział serii Piła" są Pete Goldfinger i Josh Stolberg. Napisali go na podstawie pomysłu wymyślonego przez Chrisa Rocka. Choć Rock nie widnieje w napisach jako współautor scenariusza, ma duży wpływ na otwierający film monolog. "W oryginalnym scenariuszu wprowadzenie postaci granej przez Chrisa było inne. Przyszedł do mnie na pięć dni przed rozpoczęciem zdjęć i powiedział, że wymyślił lepszą scenę" - tłumaczy Bousman ("Piła 2", "Piła 3", "Piła 4") w rozmowie z portalem "IndieWire".

Rocka do wymyślenia sceny otwierającej "Spiralę" zainspirowała scena z głośnych "Wściekłych psów" Quentina Tarantino. Jej bohaterami jest grupa złodziei dyskutujących przy śniadaniu. Jeden z nich, sam Tarantino, tłumaczy, jaki jest ukryty kontekst słów piosenki "Like a Virgin" Madonny. "Chris jest wielkim fanem 'Wściekłych psów'. To był jego hołd dla tego filmu. Przyszedł do mnie dzień po naszej rozmowie, wręczył kilka zapisanych kartek i powiedział, że tak to mniej więcej powinno wyglądać" - opowiada dalej Bousman.

Pozostający od lat w cieniu swego słynnego ojca, weterana wydziału zabójstw, detektyw Ezekiel "Zeke" Banks i jego nowy policyjny partner prowadzą śledztwo w sprawie sadystycznych morderstw, które przypominają serię krwawych zbrodni sprzed lat. Przekonany o swojej przenikliwości Zeke, nie zdaje sobie sprawy, że krok po kroku daje się wciągnąć w wyszukaną i przemyślaną grę. W szalonym umyśle mordercy zrodził się plan tak okrutny, że nawet policyjni weterani nie wyobrażają sobie tego, co nadchodzi - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Spirala: Nowy rozdział serii Piła". Obok Rocka wystąpili w nim m.in. Samuel L. Jackson i Max Minghella.