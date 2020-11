Spike Lee wyreżyseruje pierwszy w życiu musical. O... Viagrze

Intrygująco zapowiada się nowy projekt Spike'a Lee, którego ostatni film fabularny "Pięciu braci" można oglądać na Netfliksie. Tym razem ten jeden z najbardziej znanych afroamerykańskich twórców przeniesie na ekran historię stworzenia słynnego leku Pfizera - Viagry. Scenariusz filmu został zainspirowany artykułem Davida Kushnera opublikowanym w magazynie Esquire: "All Rise: The Untold Story of the Guys Who Launched Viagra" ("Proszę wstać: Nieznana historia ekipy, która stworzyła Viagrę").

Po raz pierwszy w mojej czterdziestoletniej karierze zawodowej, wyreżyseruję musical - zapowiada Spike Lee /Johnny Nunez/WireImage /Getty Images

Film o historii powstania Viagry będzie musicalem. Spike Lee napisał do niego scenariusz razem z Kwame Kwei-Armahem. Oryginalne piosenki i muzykę do filmu stworzy duet Stew Stewart i Heidi Rodewald - autorzy uhonorowanego nagrodą Tony musicalu "Passing Strange".



"Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej zmarłej matce Jacquelyn Shelton Lee za to, że siłą ciągała mój niesforny tyłek do kina. Ja wolałem całym dniami przesiadywać na ulicy i grać w dzisiaj zapomniane uliczne gry. Nie chciałem oglądać staromodnych ludzi, którzy śpiewają i tańczą. Mój ojciec, jazzowy basista Billy Lee, nienawidził hollywoodzkich filmów, więc to ja byłem towarzyszem mamy w wyprawach do kina. Była prawdziwą kinomanką. Dziękuję ci, że nie słuchałaś moich ciągłych narzekań dotyczących musicali. W końcu, po raz pierwszy w mojej czterdziestoletniej karierze zawodowej, wyreżyseruję musical. Nie mogę się doczekać. Moja mama też na to czekała" - napisał Spike Lee w oświadczeniu dotyczącym rozpoczęcia prac nad musicalem o Viagrze.

Oprócz filmu "Pięciu braci", który brany jest pod uwagę w kontekście nadchodzących Oscarów, Spike Lee wyreżyserował też ostatnio dokumentalny film "David Byrne's American Utopia". W ubiegłym roku, za scenariusz filmu "Czarne bractwo. BlacKkKlansman", twórca został nagrodzony swoim drugim Oscarem w karierze. Wcześniej otrzymał honorowego Oscara.

Wideo "Pięciu braci": Oficjalny zwiastun

Kwame Kwei-Armah, z którym Lee napisał scenariusz musicalu o Viagrze, to brytyjski dramaturg i reżyser teatralny, znany między innymi z wystawianej w Londynie adaptacji "Wieczoru Trzech Króli" Szekspira.