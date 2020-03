Spike Lee udostępnił scenariusz swojego wymarzonego projektu

​Niezwykłą niespodziankę zrobił swoim wielbicielom Spike Lee. Reżyser opublikował w Internecie 159-stronicowy scenariusz swojego filmu, którego bohaterem jest słynny baseballista Jackie Robinson. Film na jego podstawie nigdy nie powstał, choć reżyser określa go mianem jednego ze swoich wymarzonych projektów.

Może Spike Lee nakręci jeszcze kiedyś swój wymarzony film sportowy /Getty Images

"Pozdrawiam Was z amerykańskiego epicentrum koronawirusa, miasta Nowy Jork. Sięgnąłem do swoich archiwów, aby wydostać z nich jeden z moich wymarzonych projektów, który nigdy nie został zrealizowany - JACKIE ROBINSON. Nie musicie być fanami baseballu, by mieć przyjemność z lektury. To wspaniała, amerykańska historia. Uważajcie na siebie" - napisał na Instagramie Spike Lee.



Fani z zadowoleniem przyjęli prezent. "Gapiłem się na mój niedokończony scenariusz przez cały weekend. To będzie inspiracja, jakiej potrzebowałem!", "Fantastycznie. Dzięki za podzielenie się. Przeczytałem pierwsze dwadzieścia stron i się wciągnąłem. Po prysznicu i śniadaniu czekają mnie więc wspaniałe dwie godziny", "To powinno być zrealizowane, najlepiej w trzech częściach. Jackie Robinson osiągnął wiele także przed i po zakończeniu swojej kariery" - komentują internauci wpis Spike’a Lee.

Próba przeniesienia scenariusza na duży ekran podjęta została w okolicach 1996 roku. Spike Lee chciał ponownie pracować z Denzelem Washingtonem, z którym wspólnie zrobili film "Malcolm X". Miał się on wcielić w legendę baseballu, gracza drużyny Brooklyn Dodgers, który jako pierwszy czarnoskóry gracz został zawodnikiem drużyny zawodowej ligi MLB. Washington uznał jednak, że jest zbyt stary, by zagrać Robinsona i projekt upadł.

W 2013 roku do kin trafił film opowiadający o Jackiem Robinsonie: "42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy" w reżyserii Briana Helgelanda. W rolę legendarnego baseballisty wcielił się w nim Chadwick Boseman. W filmie wystąpił również Harrison Ford. W 1950 powstał też film "The Jackie Robinson Story", w którym w roli tytułowej wystąpił sam Robinson. Plakat tego drugiego filmu widoczny jest za Spikem Lee na zdjęciu w poście, w którym reżyser ogłasza, że upublicznił scenariusz.