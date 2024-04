Spektakl inspirowany filmem Ingmara Bergmana w Teatrze Łaźnia Nowa

"Goście Wieczerzy Pańskiej" w Teatrze Łaźnia Nowa

Choć do tegorocznego Festiwalu Boska Komedia w Krakowie zostało jeszcze osiem miesięcy, Teatr Łaźnia Nowa już pod koniec kwietnia zaprosi widzów na wyjątkowe teatralne wydarzenie. Jedyne w Krakowie pokazy spektaklu "Goście Wieczerzy Pańskiej" w reżyserii Tomasza Fryzła [produkcja Nowy Teatr w Warszawie - red.] odbędą się 28 kwietnia. Na scenie widzowie podziwiać będą: Mariusza Bonaszewskiego , Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik , Marka Kalitę oraz Wojciecha Kalarusa.

Tomasz Fryzeł, jeden z najciekawszych twórców młodego pokolenia, debiutował w Łaźni Nowej spektaklem "Bezpieczne miejsce" (2020). Do jego kolejnych przedstawień należą między innymi "Tajemniczy ogród" (Łaźnia Nowa, 2022) czy "Milczenie. Spektakl o Ewie Demarczyk" (Teatr Polski w Bielsku-Białej, 2022). Młody reżyser znany jest publiczności z minimalistycznej formy swoich spektakli, w których najważniejszą rolę odgrywa słowo.

Pracując nad spektaklem w warszawskim Nowym Teatrze Fryzeł wraz z dramaturgiem Piotrem Froniem inspirowali się twórczością szwedzkiego mistrza kina - Ingmara Bergmana . Jednym z wiodących tematów, które interesowały Bergmana, była kwestia wiary oraz wątpliwości z nią związane. "Goście Wieczerzy Pańskiej" , których zobaczymy na łaźniowej scenie, to opowieść o ludziach kontemplujących puste miejsce po nadziei.

Bergman w słynnej "trylogii ciszy", na którą składają się filmy "Jak w zwierciadle" (1961), "Goście Wieczerzy Pańskiej" (1963) i "Milczenie" (1963), stworzył studium smutku, żalu, kryzysu i wątpliwości dotyczących wiary.

"Najciekawsze jest mocowanie się tych ludzi z sytuacją, w której coś, co budowało ich poczucie sensu, ich obraz rzeczywistości, zniknęło. Tym czymś może być Bóg, ale też wiara w sens wykonywanego zawodu czy relacji międzyludzkich. Co robi człowiek, który musi skonfrontować się z pustką po nadziei - wokół tego tematu krążą bohaterowie" - mówił Tomasz Fryzeł w wywiadzie dla "Vogue", udzielonym przed premierą spektaklu.



Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Goście Wieczerzy Pańskiej" / Klaudyna Schubert

"Goście Wieczerzy Pańskiej" Ingmara Bergmana: O czym to jest film?

Akcja "Gości Wieczerzy Pańskiej" rozgrywa się w małej rybackiej osadzie. Pastor Tomas Ericsson wypełnia swoje liturgiczne obowiązki z dręczącym go poczuciem, że braknie mu wiary. Pewnego dnia pojawiają się u niego wierni ze swoimi problemami i wątpliwościami. Żona jednego z rybaków prosi o pomoc, gdyż jej mąż jest w depresji i nie chce żyć w świecie przemocy i zagrożenia atomowego. Słowa pociechy padające z ust pastora nie brzmią przekonująco. Nie potrafi oszukiwać, że jego wiara jest niezachwiana. Pojawia się także garbaty kościelny, który opisuje pastorowi bezmiar swego cierpienia. Tomas otrzymuje list od swojej wieloletniej przyjaciółki Marty, w którym ta oskarża go, że nie umie dawać miłości. Dopiero przelanie tej czary goryczy doprowadzi do zmian w życiu pastora.

"Goście Wieczerzy Pańskiej" (1963) to środkowa część "trylogii ciszy" Ingmara Bergmana, na którą składają się ponadto filmy "Jak w zwierciadle" (1961) i "Milczenie" (1963). Legendarny szwedzki twórca stworzył studium smutku, żalu, kryzysu i wątpliwości dotyczących wiary.

Spektakl "Goście Wieczerzy Pańskiej" już 28 kwietnia w Teatrze Łaźnia Nowa w Nowej Hucie, w Krakowie.



Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Goście Wieczerzy Pańskiej" / Klaudyna Schubert / materiały prasowe