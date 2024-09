"Sound of Silents": pokazy filmów niemych z muzyką na żywo w Warszawie

"Sound of Silents" to niecodzienne połączenie klasyki kina niemego, odrestaurowanych filmów pełno- i krótkometrażowych z wykonywanymi na żywo, unikatowymi aranżacjami współczesnych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Pokazy filmów trwają do 15 września w warszawskim Kinie Muranów.

Kadr z filmu "Kryzys" /materiały prasowe