Sophie Turner wyznała, że Joe Jonas uratował jej życie

Sophie Turner, najbardziej znana z roli Sansy w serialu HBO "Gra o tron", udzieliła bardzo szczerego wywiadu, który opublikował magazyn "Times". Aktorka przyznała, że wokalista Joe Jonas uratował jej życie. Sophie wspomniała też, że kiedyś rozstała się z muzykiem, jednak nie potrafili bez siebie żyć.

Sophie Turner i Joe Jonas na gali rozdania nagród Billboard Music Awards 2019 /Jeff Kravitz /Getty Images

Ostatnio głośno było o Sophie Turner, która przyznała, że od lat zmaga się z depresja. Jak sama przyznała, przyczyną złego stanu zdrowia, jest fakt, że w wieku 13 lat zaczęła grać w serialu "Gra o tron" i życie w świetle reflektorów bardzo ją przytłoczyło.



Reklama

Teraz Turner ponownie zabrała głos i udzieliła bardzo osobistego wywiadu dla "Times".



"Wolałabym, żeby moje dorastanie nie przebiegało na oczach całego świata. Byłabym znacznie zdrowsza psychicznie, gdyby moje życie nie było stale dokumentowane odkąd skończyłam 13 lat" - stwierdziła.

Turner bardzo szczerze opowiedziała o swoich problemach i o tym, że Joe uratował jej życie.



"Przechodziłam przez etap bycia bardzo chorą psychicznie. Joe mówił: 'Nie mogę być z tobą, dopóki nie pokochasz siebie, widzę, że kochasz mnie bardziej niż siebie samą'. To było coś, co on zrobił. Myślę, że w pewnym sensie uratował mi życie. Teraz kocham siebie o wiele bardziej niż kiedyś. Kiedy ktoś mówi ci, że kocha cię każdego dnia, uświadamia ci, dlaczego tak jest, myślę, że to sprawia, że kochasz siebie trochę bardziej" - mówiła Sophie.

Sophie przyznała, że w pewnym momencie z Jonas się rozstali.

"To był najgorszy dzień w naszym życiu. Przez chwilę oboje mieliśmy wątpliwości. Na szczęście już 24 godziny później zachowywaliśmy się jak gdyby nigdy nic" - podsumowała.

Sophie Turner i Joe Jonas poznali się za pośrednictwem Instagrama. To wokalista napisała do aktorki, choć początkowo ich kontakt opierał się na wymianie wiadomości, to już po pierwszym spotkaniu wiedzieli, że są bratnimi duszami. Para bardzo długo utrzymywała swoją relację w sekrecie, jednak w listopadzie 2016 roku, pojawiły się spekulacje, że tych dwoje łączy coś więcej.

Jesienią 2017 roku Joe zdecydowała się oświadczyć swojej wybrance. Para po raz pierwszy oficjalnie pojawiła się na pokazie Louisa Vuittona w paryskim Luwrze. Na początku 2019 roku podczas jednego z koncertów Joe ogłosił, że w wakacje tego roku mają zamiar się pobrać. Para jednak nie wytrzymała do wakacji i 1 maja w Las Vegas, tuż po zakończeniu gali Billboard, zdecydowali się na spontaniczny ślub.

Autor: Katarzyna Jakubowicz