Sophie Turner urodziła! Gwiazda "Gry o tron" i Joe Jonas zostali rodzicami!

Amerykańskie media donoszą, że Sophie Turner i Joe Jonas powitali na świecie swoje pierwsze dziecko! Córeczka pary miała przyjść na świat kilka dni temu w jednym ze szpitali w Los Angeles. Jak ma na imię?

Sophie Turner i Joe Jonas w Hollywood (2019) /Matt Winkelmeyer /Getty Images

Sophie Turner swoją ogromną popularność zawdzięcza roli Sansy Stark, którą zagrała w głośnym serialu HBO "Gra o tron". Produkcja była ogólnoświatowym hitem.

Następnie aktorka wystąpiła w "Phoenix" jako Jean Grey oraz w dwóch częściach kinowej serii "X-Men".

W 2016 roku Sophie poznała Joe Jonasa, aktora i piosenkarza, który znany jest z serii musicali "Camp Rock", a także z występów w grupie muzycznej "Jonas Brothers".

Szybko zostali parą. W ubiegłym roku wzięli ślub w Los Angeles, a także drugi we Francji. Małżeństwo uchodzi za jedną z najsympatyczniejszych par w show-biznesie.

Amerykański serwis TMZ poinformował, że Sophie Turner urodziła swoje pierwsze dziecko. Do porodu doszło 22 lipca, jednak dopiero teraz ta informacja ujrzała światło dzienne. Szczęśliwą nowinę potwierdził rzecznik prasowy pary.

"Sophie Turner i Joe Jonas są niesamowicie szczęśliwi, że mogą ogłosić narodziny swojego dziecka" - czytamy w komunikacie dla CNN.

Amerykański serwis dotarł także do przyjaciela rodziny, który zdradził płeć i imię dziecka znanej pary. Według niego Sophie urodziła dziewczynkę i wraz z Joe nadali jej imię Willa. Co ciekawe, to samo imię nosiły aż dwie bohaterki serialu "Gra o tron".

"Sophie i Joe potrzebują czasu, aby cieszyć się tą wyjątkową chwilą, a wiadomością o narodzinach podzielili się tylko z rodziną i znajomymi" - mówił przyjaciel pary dla portalu TMZ.

Autor: Konrad Lubaszewski

