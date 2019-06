Sophie Turner jako Boy George?

Moda na muzyczne biografie trwa: po filmach o grupie Queen i Eltonie Johnie, zapowiadana jest kolejna realizacja. Tym razem sfilmowana ma zostać biografia Boya George'a, lidera formacji Culture Club. Ciekawostką jest fakt, że główną rolę może zagrać Sophie Turner.

Wcielić się z Boya George'a? To z pewnością byłoby największe wyzwanie w karierze aktorskiej Sophie Turner /Dave J Hogan /Getty Images

To legendarny wokalista zdradził w programie jednej ze stacji radiowych, że bardzo ciekawą propozycją obsadową w filmie poświęconym jego życiu jest Sophie Turner w roli głównej.



Reklama

"Gdy miałem 17 lat, moim marzeniem było być kimś takim jak Sophie Turner" - mówił Boy George. "Ludzie będą krytykować, że kobieta nie powinna grać geja, co powoduje, że jeszcze bardziej podoba mi się ten pomysł" - dodał.

Sama Turner zareagowała na te informację krótko: "Piszę się na to" - skomentowała w poście. Przypomnijmy, że brytyjska aktorka znana jest głównie z roli Sansy Stark w serialu "Gra o tron", a także z serii filmów o X-Menach.

Scenariusz historii ma napisać Sacha Gervasi, który także zajmie się reżyserią. Historia Boya George'a (George Alan O'Dowd) zostanie opowiedziana od dzieciństwa w robotniczej rodzinie Irlandczyków aż do sukcesu w latach 80. z zespołem Culture Club.

Grupa Culture Club to brytyjski kwartet muzyki pop działający w latach osiemdziesiątych, będący jednym z najpopularniejszych przedstawicieli stylu new romantic.

Muzyka zespołu opierała się na prostych schematach rytmicznych i melodycznych, ale wyrafinowanych brzmieniowo. Spora część popularności zespołu budowana była za pomocą ekstrawagancji pozamuzycznej, w szczególności wizerunku wokalisty Boya George'a. Grupa przestała istnieć, gdy czwarta płyta zespołu odniosła niewielki sukces komercyjny, a Boy George zdecydował się na solową karierę.

Najważniejsze przeboje Culture Club to "Do You Really Want to Hurt Me" z 1982 roku oraz "Karma Chameleon" z 1983 roku. Ich najpopularniejszą płytą był album "Colour by Numbers", wydany w 1983. Culture Club sprzedał na całym świecie 50 milionów albumów oraz 100 milionów singli.



W 2011 roku zespół reaktywował się. W 2014 roku wydany został album z koncertem w Japonii.