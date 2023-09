"Kochani, dziękuję za waszą troskę i pozdrowienia, jakie od was dostawałam w ostatnich dniach. Chcę, żebyście wiedzieli, że czuję się teraz znacznie lepiej. Na szczęście wszystko poszło dobrze (...). Ten upadek nie był poważny i będą mogła szybko się zregenerować, dzięki odpoczynkowi i leczeniu" - czytamy na profilu instagramowym aktorki.

Z powodu wypadku gwiazda musi odwołać swoje najbliższe plany. We wtorek 26 września Sophia Loren miała otworzyć restaurację noszącą jej imię w mieście Bari, a także wziąć udział w ceremonii nadania jej honorowego obywatelstwa tego miasta.

Loren pojawiła się publicznie po raz ostatni 2 września na pokazie mody Armaniego, który zorganizowano w trakcie 80. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Natomiast ostatnim filmem fabularnym, w którym zagrała, jest netfliksowa produkcja "Życie przed sobą" z 2020, którą wyreżyserował jej syn Edoardo. Zdjęcia do tego dramatu realizowano w Bari. Z kolei w 2021 r. na Netfliksie ukazał się krótki dokument "Co zrobiłaby Sophia Loren?".

