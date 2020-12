Sophia Loren gwiazdą nowego filmu Jerzego Skolimowskiego

W nowym filmie Jerzego Skolimowskiego "Baltazar" w jednej z ról zobaczymy Sophię Loren.

Jerzy Skolimowski /ALBERTO PIZZOLI / AFP

Nowy film Jerzego Skolimowskiego to polsko-włoska koprodukcja z Sophią Loren w jednej z ról. Będzie to współczesna interpretacja - zaliczanego do klasyki kina - francuskiego filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku.

"Historia osiołka o imieniu Baltazar, rozpoczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni, to gorzka ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi. To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie" - wynika z opisu filmu zamieszczonego na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego.

Jerzy Skolimowski, wybitny reżyser i scenarzysta filmowy, jeden z twórców polskiej filmowej nowej fali, to także aktor, poeta i malarz. Laureat m.in. weneckich Złotych Lwów za osiągnięcia życia (2016), Złotej Palmy w Cannes za "Fuchę" (1982) i "Złotego Niedźwiedzia" w Berlinie za "Start" (1967).

Do najbardziej znanych wyreżyserowanych przez niego filmów należą: "Start" (1967), "Wrzask" (1978), "Fucha" (1982), "Wiosenne wody" (1987), "Ferdydurke" (1991), "Cztery noce z Anną" (2008), "Essential Killing" (2010). Jego ostatnim filmem jako reżysera jest "11 minut" z 2015.

Sophia Loren to 86-letnia gwiazda światowego kina, która w tym roku wróciła przed kamerą w filmie swojego syna "Życie przed sobą".

W ekranizacji powieści Romaina Gary'ego Loren wcieliła się w Madame Rosę, ocalałą z Holokaustu polską Żydówkę, która zaprzyjaźnia się z 12-letnim chłopcem z Senegalu o imieniu Momo.

Od listopada obraz oglądać możemy w serwisie Netflix.