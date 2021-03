Sonia Bohosiewicz znów wyjechała na egzotyczne wakacje

Sonia Bohosiewicz, która niedawno wróciła z wakacji na Teneryfie, po krótkim pobycie w Polsce znów ruszyła w podróż. Aktualnie przebywa na Malediwach, gdzie turystów nie obowiązuje pandemiczna kwarantanna. W swoim najnowszym poście gwiazda nie ukrywa, że jest to wyjazd sponsorowany. W swoim stylu, czyli śmiesznie.

Sonia Bohosiewicz dopiero co wróciła z Wysp Kanaryjskich, a już jest na Malediwach /Mateusz Grochocki/Dzień Dobry TVN /East News

W wideo opublikowanym na Instagramie Sonia Bohosiewicz w bikini próbuje wejść na pochyłą palmę nad oceanem. Wspina się na wysokość około metra, obłapia drzewo i woła: "Rezygnuję! Ściągnij mnie! Ściągnij mnie!", po czym zeskakuje na piasek.



Swój filmik aktorka opatrzyła komentarzem "Ciężkie jest życie influensera".



Post przypomina trochę grę "Kalambury", więc komentujący go internauci spróbowali go rozszyfrować, wpisując swoje skojarzenia. Najpopularniejsze to: "na pochyłe drzewo każda koza skacze" (albo ...i Salomon nie naleje").

Jedna z komentatorek rozszyfrowała wręcz drzewo, które "zagrało" w filmiku Bohosiewicz: "To jest najsłynniejsza palma na świecie. Jest na wielu obrazach i zdjęciach. Robione są przy niej najlepsze zdjęcia nawet modowe. Proszę delikatniej się z nią obchodzić (...)" - napisała.