Sonia Bohosiewicz pokazała zdjęcie w ciąży. Fani rozbawieni

Ostatnio wśród gwiazd aktywnych na Instagramie modne stało się publikowanie zdjęć z okresu ciąży. Zdjęcia te są zwykle pozowane, w pięknych stylizacjach i nienagannych pozach, ale nie zawsze! Do zabawy dołączyła ostatnio Sonia Bohosiewicz. Aktorka dodała zdjęcie sprzed lat i wywołała rozbawienie wśród obserwatorów.

Sonia Bohosiewicz wzięła udział w zabawie, która jest ostatnio popularna wśród celebrytek. Gwiazdy publikują swoje zdjęcia w ciąży, ale niekoniecznie te najpiękniejsze. Bohosiewicz postanowiła zafundować więc swoim obserwatorom podróż w czasie i dodała zdjęcie sprzed lat.

Sonia Bohosiewicz wraz ze swoim mężem Pawłem mają dwoje dzieci. Teodor urodził się 9 stycznia 2009 roku, a Leonard 22 kwietnia 2012 roku.



Do fotki aktorka odniosła się z dystansem. "I jak? Zostaje królową ciążowych zdjęć?" - zażartowała.

"Zostajesz królową wszystkich zdjęć w historii zdjęć" - skomentowała Julia Oleś.

"Bardzo kocham to zdjęcie. Ale dodaj jeszcze to w futrzanej czapce fioletowej proszę" - napisała siostra aktorki, Maja Bohosiewicz.

"Jakby to powiedziała Janice z 'Przyjaciół' Oh my gooood!!!" - czytamy w komentarzach pod zdjęciem.