Sonia Bohosiewicz jak Marilyn Monroe

Dzień 45. urodzin Soni Bohosiewicz, który wypada 9 grudnia, obfituje w wiele dobrych informacji dla jej fanów. Aktorka ogłosiła, że wiosną ukaże się jej album inspirowany Marylin Monroe „10 sekretów MM”. Jego premierę zaplanowano na 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Natomiast pierwszy singiel z tego krążka - „My Heart Belongs To Daddy” - wraz z teledyskiem, jest już dostępny. Aktorka wydała go w dniu urodzin.

Sonia Bohosiewicz w filmie "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy" /Marcin Makowski/WFDiF /materiały prasowe

"Kiedy rozpoczęłam swoją filmową przygodę na planie filmu 'Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy' w reż. Janusza Majewskiego, spotkałam się z jazzem oraz z panem Wojciechem Karolakiem (legendarny muzyk jazzowy - przyp. red.). Od tego czasu nie myślałam o niczym innym tylko, jak śpiewać jazz i jak znowu spotkać pana Wojtka. Marzenie o śpiewaniu jazzu połączyło się w czasie z fascynacją Marilyn Monroe, aktorką, kobietą, ikoną" - opowiada o kulisach powstania tej płyty Sonia Bohosiewicz.

Wideo Sonia Bohosiewicz – My Heart Belongs To Daddy (Official video)

Najpierw powstał projekt koncertu, który Bohosiewicz zatytułowała "10 sekretów Marilyn Monroe". Zjechała z nim Polskę, występując co najmniej 100 razy. Śpiewała utwory z repertuaru Marilyn Monroe, Elli Fitzgerald czy Franka Sinatry, w tym piosenki znane publiczności z filmu "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy". Później przyszła pora na album. Przy jego realizacji znów mogła spotkać się Wojciechem Karolakiem, który gościnnie na nim wystąpił.



"Premierę singla zaplanowaliśmy na 9 grudnia - w moje urodziny, premierę płyty na 8 marca - w Dzień Kobiet. W pierwszym przypadku to prezent dla mnie, w drugim dla wszystkich, którzy kochają jazz, Marilyn Monroe i pana Wojciecha Karolaka" - stwierdza Bohosiewicz. Album ukarze się nakładem Agora Muzyka.



Za bardzo awangardowy teledysk do "My Heart Belongs To Daddy", który ducha lat 50. i 60. łączy z wieloma wizualnymi eksperymentami, odpowiada młoda absolwentka Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, Kasia Bielska, która do tej pory realizowała się głównie jako fotografka mody.