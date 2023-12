Sofię Boutellę można zobaczyć w najnowszym netfliksowym hicie w reżyserii Zacka Snydera - "Rebel Moon Część 1: Dziecko ognia".

O czym jest " Rebel Moon Część 1: Dziecko ognia "? Po awaryjnym lądowaniu w odległym zakątku wszechświata Kora (Boutella), nieznajoma o tajemniczej przeszłości, zaczyna nowe życie w osadzie pokojowo nastawionych rolników. Jednak wkrótce staje się ona ich jedyną szansą na przetrwanie, gdy despotyczny Regent Balisarius (Fra Fee) i jego okrutny wysłannik Admirał Noble (Ed Skrein) odkrywają, że rolnicy nieświadomie sprzedali swoje plony Bloodaxe’om — przywódcom zaciekłej grupy buntowników ściganych przez Macierz. Pragnąc znaleźć grupę wojowników gotowych zaryzykować swoje życie w obronie mieszkańców Veldt, Kora i Gunnar (Michiel Huisman), rolnik o miękkim sercu nieobeznany z realiami wojny, wyruszają w poszukiwaniu Bloodaxe’ów - czytamy w oficjalnym opisie Netfliksa.

Sofia Boutella: Kim jest gwiazda "Rebel Moon"?

Sofia Boutella to algierska modelka i tancerka. Przyszła na świat 3 kwietnia 1982 roku w Bab El Oued w Algierze. Jej ojcem jest algierski muzyk - Safy Boutella. W dzieciństwie wraz z rodziną przeprowadziła się do Francji.

Taniec towarzyszył jej od najmłodszych lat. Zaczynała od baletu, uczyła się także gimnastyki artystycznej oraz break dance'u. W trakcie kariery zawodowej pracowała z takimi artystami jak Mariah Carey, Gwen Stefani oraz The Black Eyed Peas. Wystąpiła w wideoklipach do utworów Chrisa Browna, Cesarii Evory oraz Madonny. Z tą ostatnią wyruszyła również na dwie trasy koncertowe.

Sofia Boutella: Kariera aktorska

W kinie zadebiutowała w komedii muzycznej "Le Defi" z 2002 roku, pamiętamy ją też z roli w filmie "StreetDance 2 3D" . W tym ostatnim wcieliła się w postać mistrzyni salsy, Evy.

"Budowanie postaci filmowej to taka fascynująca praca" - opowiadała młoda aktorka/tancerka. "Zaczęłam trenować salsę i tango trzy miesiące przed rozpoczęciem zdjęć, ale musiałam najpierw zrozumieć sedno tych tańców, poczuć je w sobie" - dodawała Boutella.

W 2015 roku aktorkę mogliśmy oglądać w obrazie "Kingsman. Tajne służby" , w którym wcieliła się w postać Gazelle - pięknej dziewczyny z ostrzami zamiast nóg. "Właśnie nim zawdzięcza swój pseudonim. Jest bardzo niebezpieczna" - przyznawała aktorka.

"Udział w tym filmie był wielką przygodą. Dawniej tańczyłam, ale przestałam dwa i pół roku temu. Bardzo się cieszę, że powierzono mi rolę Gazelle, mimo braku doświadczenia aktorskiego" - Boutella nie kryła radości.

Sofię Boutellę mogliśmy oglądać również w filmie "Star Trek: W nieznane" , w którym wcieliła się w postać mieszkanki obcej planety Altamid - Jaylah. W 2017 roku wystąpiła w nowej wersji "Mumii" oraz u boku Charlize Theron w "Atomic Blonde".

Sofia Boutella w roli głównej u Gaspara Noe

Swój talent taneczny ponownie pokazała na wielkim ekranie rok później. Widzowie mogli oglądać aktorkę w głośnym filmie Gaspara Noe - "Climax" , gdzie wcieliła się w główną bohaterkę, Selvę. Kobieta przewodzi grupie tancerzy, których impreza w rytm przebojów Daft Punk, Aphex Twin i Soft Cell przeradza się w ekstremalny, psychodeliczny trip.

Hipnotyzujące popisy Sofii to moment kulminacyjny całego filmu. Aktorka w scenie przypominającej ujęcie z "Opętania" Andrzeja Żuławskiego bez opamiętania oddaje się tańcu.

"Codziennie razem z Gasparem odbywaliśmy nawet 4-godzinne próby, a niektóre sekwencje wymagały 14-17 ujęć. Potrafił chwycić za kamerę i kręcić 10-minutowe, pojedyncze ujęcia. Każdego dnia czekały nas długie godziny przygotowań, a Gaspar bez ustanku pytał co jeszcze możemy dodać, co chcemy zrobić jutro" - mówi aktorka o pracy nad filmem. "Plan był taki aby rolę dialogu w filmie zastąpił ruch i taniec. Nigdy nie przeżyłam czegoś takiego podczas pracy aktorskiej. Zawsze jestem w pełni przygotowana, pracuję nad postacią, robię research. Przy 'Climaxie' było zupełnie inaczej. Mogłam improwizować i używać mojego ciała bez ograniczeń. Praca z Gasparem to niesamowite doświadczenie i cieszę się, że są tacy reżyserzy jak on".

Sofia Boutella jako Kora w filmie "Rebel Moon Część 1: Dziecko ognia"

Sofię Boutellę można aktualnie oglądać w pierwszej części wielkiego widowiska w reżyserii Zacka Snydera - "Rebel Moon Część 1: Dziecko ognia" . Film zadebiutował na Netfliksie. Aktorka wcieliła się w postać głównej bohaterki, Kory. To wojowniczka, która kiedyś służyła w armii złego Imperium. Kobieta ma za zadania zebrać drużynę, która ma jej pomóc w obronie małej kolonii przed przeważającymi siłami armii wroga.

Czy warto sięgnąć po nowość Netfliksa? Krytyk filmowy Kuba Armata w recenzji dla Interii pisze: "Od pierwszych scen "Dziecka ognia" widać realizacyjny rozmach i każdego wydanego dolara. A tych pewnie nie było mało. Tyle że to, co w założeniu tak mocno oddziaływać ma na nasze zmysły, działa jak miecz obosieczny. Odwrócenie uwagi od fabularnej opowieści. Oglądając pierwszą odsłonę "Rebel Moon" nie mogłem oprzeć się wrażeniu, które zresztą często towarzyszy mi w tego typu kinie, że do wybuchów twórcy bardziej przykładają się niż do oryginalności opowiadanej historii. Pozostaje mieć nadzieje, że te proporcje odwrócą się w drugiej części. Choć szczerze wątpię".

Zdjęcie "Rebel Moon Część 1: Dziecko ognia" / Courtesy Netflix / Netflix