Zdesperowani i na skraju wykończenia w końcu zdecydowali się na spożycie zmarłych współpasażerów. "Za pomocą odłamka szkła ocaleni pokroili cienkie plasterki z pośladków jednego ze zwłok i w milczeniu zaczęli jeść. Suszyli mięso w słońcu, początkowo jedząc tylko skórę, mięśnie i tłuszcz. Gdy te części ciała się skończyły zabrali się za serca, płuca, a nawet mózg" - pisał w swoim tekście Maciej Słomiński .

"Czułem wielkie upokorzenie i wiedziałem, że jest to wielkie naruszenie cywilizowanych zasad. Ale zaakceptowałem też fakt, że nie zrobiłem niczego, co miałbym za złe, gdyby zrobiono to ze mną w takiej sytuacji" - wspominał z kolei Roberto Canessa.

Wszyscy pasażerowie byli katolikami, wiedzieli że kanibalizm jest grzechem ciężkim. "Niedługo po tym, jak nas uratowano, kościelni przywódcy ogłosili, że spożycie mięsa martwych ludzi nie było w tym przypadku grzechem. (...) Grzechem byłoby nasze przyzwolenie na śmierć" - pisał po latach Parrado.

Katastrofa w Andach. Szaleńcza walka o przetrwanie

"Śnieżne bractwo": 13 minut ciszy

Zdjęcie "Śnieżne bractwo" / Netflix

Chociaż film czeka na swoją premier, to odbyły się już pierwsze pokazy. W rozmowie z portalem Deadline, J.A. Bayona opowiedział o wrażeniach widzów. Reżyser przyznał, że po zakończeniu filmu w kinie za każdym razem panuje cisza. Widzowie pozostają na swoich miejscach aż do końca napisów.

"To, co uwielbiam w dotychczasowych pokazach, to fakt, że nikt nie wstał, gdy tylko historia się skończyła. Mamy bardzo długą sekwencję napisów, około 13 minut, i nikt nie wstał. Wszyscy byli w szoku, na co, nawiasem mówiąc, liczyłem. To trudny film, ale w ostatecznym rozrachunku to bardzo optymistyczne spojrzenie na to, czym w istocie są ludzie. Opowiada o tym, co powstaje i co się pojawia, gdy zostajemy pozbawieni wszystkiego, co mamy" - mówił reżyser.