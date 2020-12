"Śniegu już nigdy nie będzie" zmierza po Oscara

"Śniegu już nigdy nie będzie", najnowsze dzieło Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, to polski kandydat do Oscara w kategorii "najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy". Świetnie oceniana produkcja wciąż zdobywa nowych fanów, w internecie mnożą się kolejne pozytywne głosy o filmie. Pełne zachwytu recenzje, kolejne wywiady i publikacje towarzyszą oczekiwaniu na ogłoszenie oscarowych shortlist i uzyskanie przez twórców prestiżowej nominacji.

Maja Ostaszewska w scenie z filmu "Śniegu już nigdy nie będzie" /LavaFilms/MatchFactoryProductions /materiały prasowe

Film Szumowskiej i Englerta znalazł się wśród dziesięciu najlepszych tytułów 2020 roku w zestawieniu przygotowanym przez krytyka Gregory’ego Ellwooda dla magazynu "The Playlist". "Śniegu już nigdy nie będzie" znajdziemy tam obok takich tytułów jak m.in. "Nowy porządek" Michaela Franco, głośnego "Nomadland" czy netfliksowego "Manka".

Filmem zainteresował się również portal "Deadline Hollywood", którego dziennikarz przeprowadził rozmowę z Małgorzatą Szumowską i Michałem Englertem. Artyści opowiadają w niej o swoim twórczym duecie a także inspiracjach, które stały za filmem. Na stronie znajdziemy też pozytywną recenzję filmu autorstwa Anny Smith, która chwali znakomite zdjęcia Michała Englerta oraz ocenia, że film przenosi efekty współpracy duetu na inny, wyższy poziom.



W ostatnich dniach o tytule rozpisywało się również "The Variety", które cytowało odpowiedzialną za scenografię Jagnę Janicką czy kostiumografkę Katarzynę Lewińską. Nominację dla "Śniegu..." przewidują prócz tego dziennikarze na stronie "Next Best Picture"; film pojawia się tam na listach niemalże wszystkich publikujących. Kolejne wyrazy uznania znajdziemy w serwisie RottenTomatoes, gdzie 100 procent (!) recenzji filmu jest pozytywne.

"Śniegu już nigdy nie będzie": Polski film powalczy o Złotego Lwa

Przy tym nagromadzeniu dobrych głosów - a zwłaszcza po wcześniejszym świetnym przyjęciu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, prognozach "The Hollywood Reporter" czy "The Variety" - wystarczy tylko czekać na ogłoszenie shortlist. "Śniegu już nigdy nie będzie" prostą drogą zmierza po nominację!

"Tytułowy śnieg może się wieloznacznie kojarzyć - chociażby ze śmiertelnym żywiołem albo poczuciem bezpieczeństwa, baśniowym powrotem do krainy dzieciństwa. Choć dziś zapewne najbardziej kojarzy się ze zniszczeniem, jakie człowiek wywołał w eko klimacie ziemi, doprowadzając do zmian, przez które śnieg widuje się coraz rzadziej. Bohaterowie naszego filmu, w większości skupieni na własnym, małym, wygodnym świecie, zbyt dużo o tym nie rozmyślają, jednak nie wiedząc czemu, zmagają się z poczuciem jakiejś wewnętrznej, duchowej pustki i niezrozumiała tęsknotą za czymś nieokreślonym. Są to różne tęsknoty, za bliskością, dotykiem, seksem, zrozumieniem, wolnością. Są bogaci, syci od strony materialnej, ale głodni duchowo, choć w sposób zupełnie nieuświadomiony" - mówią Małgorzata Szumowska i Michał Englert

Wideo "NEVER GONNA SNOW AGAIN" (2020): Teaser

"Ich fantazje ogniskują się w jednym - obcym przybyszu, w którym przeglądają się jak w lustrze. On przynosi im wytchnienie. Trudno powiedzieć czy to iluzoryczne, czy prawdziwe doświadczenie, tak jak trudno czasem odróżnić nam własną projekcję od rzeczywistości. Czy magiczny las, do którego przenosi ich przybysz, jest tylko wytworem ich lęków i pragnień, czy istnieje naprawdę. Film nasz, mamy nadzieję, skrywa jakąś tajemnicę, chcieliśmy pobudzić widzów do głębszej refleksji na temat kondycji współczesnego Europejczyka. Zagrać na indywidualnych skojarzeniach, nienachalnie zadać parę pytań, bez tezy i z humorem" - dodają twórcy filmu "Śniegu już nigdy nie będzie".



Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się on - atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od "gorszego" świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich. W filmie występują: ukraińsko-angielski aktor Alec Utgoff ("Stranger Things", "Mission: Impossible - Rogue Nation") oraz Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat i Krzysztof Czeczot.