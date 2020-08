Nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta "Śniegu już nigdy nie będzie" został polskim kandydatem do Oscara 2021. Komisja pod przewodnictwem Jana AP Kaczmarka wybrała film Szumowskiej i Englerta jednogłośną decyzją.

Główna rolę w "Śniegu już nigdy nie będzie" zagrał ukraiński aktor Alec Utgof /materiały dystrybutora

Decyzję sprawie wyboru polskiego kandydata do Oscara podjęła sześcioosobowa komisja, której przewodniczącym został Jan A.P. Kaczmarek - laureat Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel".



Oprócz Jana A.P. Kaczmarka, w komisji znaleźli się także: Łukasz Żal - autor zdjęć nominowany do Oscara za pracę przy "Idzie" i "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego, Dorota Kobiela - reżyserka nominowanego do Oscara filmu animowanego "Twój Vincent" i Leszek Bodzak - producent "Bożego Ciała" Jana Komasy, które było ostatnim polskim kandydatem do Oscara. Zasiadają w niej również przedstawiciele Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - jego szef Radosław Śmigulski i Małgorzata Szczepkowska-Kalemba - kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów PISF.



Produkowany przez Lava Films "Śniegu już nigdy nie będzie" to film znany wcześniej pod tytułami "Masażysta" oraz "Wonder Żenia". Za jego reżyserię odpowiada Małgorzata Szumowska we współpracy z Michałem Englertem. Film powstał w oparciu o ich wspólny scenariusz.

"Śniegu już nigdy nie będzie": Polski film powalczy o Złotego Lwa

"Śniegu już nigdy nie będzie" to opowieść o mieszkającym w Polsce Ukraińcu, który - pracując jako masażysta - odwiedza aspirujących do klasy średniej mieszkańców podwarszawskich miejscowości.

Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od "gorszego" świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich.

"Tytułowy śnieg może się wieloznacznie kojarzyć - chociażby ze śmiertelnym żywiołem albo poczuciem bezpieczeństwa, baśniowym powrotem do krainy dzieciństwa. Choć dziś zapewne najbardziej kojarzy się ze zniszczeniem, jakie człowiek wywołał w eko klimacie ziemi, doprowadzając do zmian, przez które śnieg widuje się coraz rzadziej. Bohaterowie naszego filmu, w większości skupieni na własnym, małym, wygodnym świecie , zbyt dużo o tym nie rozmyślają, jednak nie wiedząc czemu zmagają się z poczuciem jakiejś wewnętrznej, duchowej pustki i niezrozumiała tęsknotą za czymś nieokreślonym" - tłumaczą twórcy filmu.



W roli Żeni wystąpi znany z serialu "Stranger Things" Alec Utgoff. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Maję Ostaszewską, Agatę Kuleszę, Weronikę Rosati, Katarzynę Figurę, Łukasza Simlata, Krzysztofa Czeczota oraz Andrzeja Chyrę.

"Śniegu już nigdy nie będzie" został już zakwalifikowany do głównego konkursu Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji. Film Szumowskiej i Englerta znalazł się w oficjalnej selekcji Telluride Film Festival.





Komisja wybrała polskiego kandydata do Oscara spośród 7 zgłoszonych filmów. Poza filmem Szumowskiej i Englerta były to: "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy, "Sweat" Magnusa von Horna, "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka, "Supernova" Bartosza Kruhlika, "Klecha" Jacka Gwizdały oraz "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego.



93. gala rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia 2021 r. 9 lutego poznamy tytuły filmów, które znajdą się na tzw. "krótkiej liście", a 15 marca - obrazy nominowane w poszczególnych kategoriach.



Ostatnim polskim kandydatem do Oscara było "Boże Ciało" Jana Komasy. Film zdobył nominację, podobnie jak rok wcześniej "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego, ale ostatecznie przegrał z koreańskim "Parasite". Kilka tygodni temu Komasa otrzymał zaproszenie do dołączenia do grona członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.



W 2015 roku Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego (obecnie to kategoria "najlepszy film międzynarodowy") zdobyła "Ida" Pawła Pawlikowskiego. To jedyny polski film, któremu udało się osiągnąć taki sukces.