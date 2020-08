"Śniegu już nigdy nie będzie": Jest pierwsza zapowiedź

Najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej - nakręcony wspólnie z Michałem Englertem „Śniegu już nigdy nie będzie” (angielski tytuł to „Never Gonna Snow Again”) – niedawno został wybrany polskim kandydatem do Oscara. Teraz w sieci zadebiutował jego pierwszy zwiastun, który rzuca nieco światła na tę produkcję. Film Szumowskiej i Englerta będzie miał swoją światową premierę na festiwalu filmowym w Wenecji. Trafił też do oficjalnej selekcji festiwalu filmowego Telluride.

Alec Utgoff w zwiastunie filmu "Śniegu już nigdy nie będzie" /YouTube

Pierwszy zwiastun filmu "Śniegu już nigdy nie będzie" to właściwie 45-sekundowy teaser, który przedstawia głównego bohatera filmu, w którego rolę wciela się Alec Utgoff. Wiadomo, że gra on ukraińskiego masażystę, który poznaje tajemnice mieszkańców bogatego podmiejskiego osiedla. Żenia, bo tak ma na imię, posiada niezwykłe zdolności, które odmienią życie jego klientów.



W rolach klientów Żeni zobaczymy m.in. Maję Ostaszewską, Weronikę Rosati, Agatę Kuleszę i Łukasza Simlata. "Jestem twoim uzdrowicielem. Zabieram ze sobą twoje nieszczęście. Twoją chorobę. Niczym czarny strumyk wypływający od twoich stóp, poprzez twoje ciało, twoją głowę, prosto do moich dłoni" - zapewnia ich Żenia, którego głos słychać zza kadru.



Zwiastun nie pozostawia wątpliwości, że przy filmie pracowali jedni z najlepszych polskich twórców. Małgorzata Szumowska zapowiedziana jest tu jako "wielokrotnie nagradzana reżyser", a Michał Englert wymieniony jest w napisach jako laureat nagrody dla najlepszego operatora na festiwalu w Sundance za film "Nieulotne". Z kolei Agata Kulesza figuruje tu jako aktorka, która wystąpiła w nagrodzonym Oscarem dla najlepszego filmu zagranicznego, filmie "Ida" Pawła Pawlikowskiego. Efekt psują jedynie literówki w nazwiskach Mai Ostaszewskiej i Weroniki Rosati widoczne na końcu zwiastuna kojarzącego się z tegorocznym zwycięzcą Oscara, filmem "Parasite".

Wideo Never Gonna Snow Again (2020) - Teaser

Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się ON - atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od "gorszego" świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Śniegu już nigdy nie będzie".