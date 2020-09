"Śniegu już nigdy nie będzie”: Będzie nominacja do Oscara?

Według czołowych amerykańskich magazynów filmowych film Małgorzaty Szumowskiej i Macieja Englerta "Śniegu już nigdy nie będzie” nie powinien mieć problemu z otrzymaniem oscarowej nominacji.

Alec Utgoff i Agata Kulesza w filmie "Śniegu już nigdy nie będzie" /Kino Świat/Lava Films, Match Factory Productions /materiały prasowe

W sierpniu Komisja Oscarowa powołana przez dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego zdecydowała, że "Śniegu już nigdy nie będzie" zostanie reprezentantem Polski w wyścigu po Oscary w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Chociaż Amerykańska Akademia Filmowa nie ogłosiła jeszcze skróconej listy filmów, które będą miały szansę na złotą statuetkę, to międzynarodowe media już mają swoje pierwsze prognozy.



Reklama

Zdaniem prestiżowego magazynu "Variety" film Szumowskiej i Englerta to pewniak w walce o oscarowe nominacje. Nie inaczej prognozuje "The Hollywood Reporter", który film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta stawia obok takich tytułów jak "Ammonite" (wyczekiwany dramat z Kate Winslet i Saoirsą Ronan) czy "Nomadland" (tegoroczny Złoty Lew w Wenecji).

93. gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku. 9 lutego poznamy tytuły filmów, które znajdą się na tzw. "krótkiej liście", a 15 marca - obrazy nominowane w poszczególnych kategoriach.



Wideo "NEVER GONNA SNOW AGAIN" (2020): Teaser

Światowa premiera "Śniegu już nigdy nie będzie" odbyła się Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie produkcja zebrała entuzjastyczne recenzje i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem widowni. Międzynarodowe media podkreślały hipnotyzującą stronę wizualną filmu i sensualną magię wyzierającą z dzieła polskiego duetu.



"Wenecja otworzyła nam pięknie drogę na świat, z którego spływają zaproszenia na kolejne festiwale, już nazbierało się ich kilkadziesiąt, oraz, co równie ważne, dystrybutorzy zwrócili uwagę na nasz film i prowadzimy negocjacje odnośnie sprzedaży praw do rozpowszechniania filmu" - mówi Mariusz Włodarski, producent "Śniegu już nigdy nie będzie".



"To szczytowe osiągnięcie Małgorzaty Szumowskiej, która współreżyserowała film razem z Michałem Englertem. To nęcąca i klimatyczna opowieść o bogatej polskiej społeczności pod kciukiem masażysty imigranta. Niesamowicie zrealizowany i najbardziej fascynujący film w karierze reżyserki. Jest tak bogaty w aluzje społeczno-polityczne oraz delikatne, drżące modulacje nastroju, że nie wszystkie pomysły scenariusza mają pełne pole do popisu. (...) Szumowska wydaje się być gotowa do dołączenia do panteonu polskich twórców takich jak Paweł Pawlikowski, Agnieszka Holland i Andrzej Wajda" - oceniał po weneckiej premierze "Śniegu już nigdy nie będzie" krytyk portalu "Variety".



"To film magiczny, ale nie każdemu przypadnie do gustu. Aby cieszyć się tym pokazem magii, trzeba zawiesić niewiarę i dać się zahipnotyzować. Film wymaga również od widza chęci do spojrzenia dalej poza oczekiwania związane z narracją. (...) Technicznie ogląda się go z przyjemnością, a na uwagę zasługuje oświetlenie twarzy Utgoffa nadające mu rysów anioła. Z kolei kostiumy i scenografia podkreślają kosztowną pustkę pomieszczeń mieszkalnych" - dodawał recenzent portalu "The Hollywood Reporter", który porównał też film Szumowskiej i Englerta do "Teorematu" Piera Paola Pasoliniego.

"Śniegu już nigdy nie będzie": Polski film powalczy o Złotego Lwa 1 / 5 Produkowany przez Lava Films "Śniegu już nigdy nie będzie" to film znany wcześniej pod tytułami "Masażysta" oraz "Wonder Żenia". Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

"Śniegu już nigdy nie będzie" opowiada historię mieszkającego w Polsce Ukraińca, który pracując jako masażysta na telefon staje się kimś w rodzaju guru dla mieszkańców podwarszawskich miejscowości.



W filmie występują: ukraińsko-angielski aktor Alec Utgoff ("Stranger Things", "Mission: Impossible - Rogue Nation") oraz Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat i Krzysztof Czeczot.