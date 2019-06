"Smok!": Nowy spektakl Teatru Słowackiego w Krakowie. Pierwsze pokazy na Wawelu!

Teatru Słowackiego w Krakowie przygotował nowy spektakl, zatytułowany "Smok!". Dwa pokazy specjalne odbędą się na dziedzińcu arkadowym na Wawelu w najbliższą sobotę i niedzielę, 8 i 9 czerwca. Premierę zaplanowano na Dużej Scenie Teatru Słowackiego 4 października 2019 roku.

Kadr ze spektaklu "Smok!" /Michał Ramus /materiały prasowe

Zafascynowani światami z "Hobbita", "Harry'ego Pottera" czy "Gry o tron" zapominamy o naszej rodzimej mitologii: o naszych prasłowiańskich bogach, bohaterach i bestiach. A gdyby spróbować faktycznie wybrać się do tamtego świata?



IX wiek. Początki państwa polskiego. Woj Krak zostaje królem nowego państwa i zasiada na tronie w grodzie zwanym na jego cześć Krakowem. W mądrym rozwoju państwa pomagają staremu już władcy jego dzieci: Lech, Krak oraz Wanda.

Łąki zamieniają się w pastwiska, lasy w pola uprawne. Prastare siły natury z bólem znoszą te zmiany. Do czasu kiedy topory docierają do świętego gaju. Wtedy nad Krakowem pojawia się... smok. Pustoszy ziemie, zabija zwierzęta i ludzi. Przerażony lud zaczyna składać bestii ofiary. A rządzący szukają sposobu, jak ją pokonać.

Autorem tekstu i reżyserem spektaklu "Smok!" jest Jakub Roszkowski. Jakiej opowieści o smoku wawelskim możemy się spodziewać?

"Próbujemy wrócić do historii smoka wawelskiego, korzystając z przekazów kronikarskich, które opisują ją w inny sposób, niż te powszechnie znane - polukrowane i disnejowskie. Ta historia jest mroczna i szekspirowska, mamy więc bratobójczą walką o tron, morderstwo w rodzinie, decyzje brzemienne w skutki. Sięgamy do najstarszych przekazów próbując je połączyć z tym, co najnowsze, co obecnie wybrzmiewa w naszej rzeczywistości, a więc z rosnącą rolą kobiet i zagrożeniami ekologicznymi, do których powstania przyczynił się człowiek" - mówi Roszkowski.

Skąd się wziął smok w tej historii?

"Staramy się myśleć o smoku jako o potężnej sile przyrody, która została wywołana przez ludzi, dzisiejszym smokiem mogą być powodzie, tsunami czy trzęsienia ziemi. Przyroda mówi: nie! naszym niszczycielskim działaniom. Nasi bohaterowie próbują sobie poradzić ze smokiem, który nie jest jednoznacznie zły, jest raczej emanacją przyrody, która straciła balans i wypluła z siebie smoka. Zadaniem naszych bohaterów jest z jednej strony walczyć z tym żywiołem, a z drugiej nauczyć się tak żyć, żeby go ponownie nie wywołać" - wyjaśnia reżyser.

Zdjęcie "Smok!" - nowy spektakl Teatru Słowackiego w Krakowie / Michał Ramus / materiały prasowe

"Do walki ze smokiem staną znamienici rycerze z całego świata ale najważniejszą rolę odegra z początku niepozorna, polska Wonder Woman, czyli Wanda, córka Kraka. Jest mądra, odważna i konsekwentna, połączenia tych cech brakuje otaczającym ją mężczyznom, co też jest pewnym komentarzem do współczesności, w której kobiety odgrywają coraz ważniejszą rolę" - dodaje.

W spektaklu występują: Bożena Adamek, Agnieszka Judycka, Agnieszka Kościelniak, Marta Waldera, Rafał Dziwisz, Maciej Jackowski, Karol Kubasiewicz, Daniel Malchar, Antoni Milancej, Tomasz Wysocki i Tadeusz Zięba.



Dwa specjalne pokazy odbędą się na arkadowym dziedzińcu na Wawelu 8 i 9 czerwca o godz. 21:00, premiera na Dużej Scenie 4 października 2019 roku.