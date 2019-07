Śmierć w kinie. Zmarł podczas oglądania horroru

Podczas pokazu horroru "Annabelle wraca do domu" w jednym z tajskich kin doszło do tragedii. W trakcie seansu zmarł jeden z widzów - emeryt z Wielkiej Brytanii, który przebywał w Tajlandii na wakacjach.

Kadr z filmu "Annabelle wraca do domu" /materiały prasowe

Po zakończeniu seansu siedząca obok 77-letniego Bernarda Channinga kobieta zauważyła, że mężczyzna nie wykazuje oznak życia.

Zaraz zawiadomiła obsługę kina, która wezwała na miejsce karetkę. Wtedy stwierdzono zgon. Jego przyczyny ustali sekcja zwłok.

Jak informuje brytyjski dziennik "The Sun", obsługa kina musiała odganiać osoby przebywające na sali, które chciały robić zdjęcia zmarłemu.



"Annabelle wraca do domu" jest trzecim filmem z serii o opętanej przez złe siły lalce. Stanowi on także siódmy obraz wchodzący w skład kinowego uniwersum zapoczątkowanego przez pierwszą "Obecność" z 2013 roku.

Film wejdzie na ekrany polskich kin 12 lipca 2019 roku.