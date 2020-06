Śmierć w kinie. Tragedia w czasie seansu

Kilka miesięcy temu świat obiegła informacja o śmierci 77-letniego Brytyjczyka podczas seansu horroru "Annabelle wraca do domu". Nie jest to pierwsza tragedia, która miała miejsce w sali kinowej. W czasie ostatnich lat w kinie dochodziło do porachunków gangów, aktów przemocy związanych z zakłócaniem ciszy, a nawet... śmierci ze śmiechu.

W 1988 roku duński uczony zmarł podczas seansu komedii "Rybka zwana Wandą". Podczas sceny, w której Kevin Kline wpycha Michaelowi Plainowi frytki do nosa, zaczął śmiać się tak mocno, że dostał ataku serca.

Do tragicznych wydarzeń dochodziło podczas pokazów "Chłopaków z sąsiedztwa", kultowego filmu zmarłego w 2019 roku Johna Singletona - o życiu w ubogiej dzielnicy Los Angeles. Na seansach często spotykali się członkowie wrogich sobie gangów, co kończyło się bójkami lub strzelaninami. W Chicago jeden z widzów zginął od kul. Łącznie ponad 30 osób zostało rannych w trakcie pokazów filmu Singletona.

Do aż dwóch tragedii doszło podczas wyświetlania "Pasji" Mela Gibsona. Podczas sceny ukrzyżowania Jezusa jedna z kobiet na sali kinowej w Kansas dostała zawału serca. Podczas innego pokazu w podobny sposób zmarł brazylijski pastor. Chociaż wielu oskarżało dosadną przemoc ukazaną w filmie, jego rodzina wydała oświadczenie, w którym napisano, że zmarły spokojnie oglądał film i nie dawał żadnych powodów do niepokoju.

