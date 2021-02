"Smętarz dla zwierzaków": Powstanie prequel filmu na podstawie książki Stephena Kinga

Przedłużająca się niepewność, dotycząca przyszłości kin po pandemii, zmusiła koncern ViacomCBS do podjęcia ważnych decyzji. Studio zamierza zainwestować w portal streamingowy Paramount+, który ruszy już 4 marca. Subskrybenci znajdą na nim kilka filmów wyprodukowanych specjalnie z myślą o streamingu. Wśród nich będzie prequel "Smętarza dla zwierzaków", ekranizacji książki Stephena Kinga.

Wdrażanie nowej strategii koncernu ViacomCBS można podzielić na kilka faz. Najważniejsza związana jest z największymi hitami filmowymi, należącymi do podległego temu koncernowi studia Paramount Pictures. To filmy takie, jak "Mission: Impossible 7" czy "Ciche miejsce 2".



Wiadomo już, że 45 dni po swojej premierze kinowej trafią one na serwis streamingowy Paramount+. Inne filmy, z mniejszymi szansami na bycie hitem, trafią tam już po 30 dniach od premiery. Jeszcze inne całkowicie ominą kina i od razy "wylądują" na Paramount+.



Jednym z takich filmów będzie prequel "Smętarza dla zwierzaków", który ma opowiedzieć o początkach historii przeklętego cmentarza, którego ziemia ma siłę przywracania martwych stworzeń do życia. Scenariusz filmu napisze twórca ekranizacji "Smętarza dla zwierzaków" z 2019 roku, Jeff Buhler, a producentem będzie Lorenzo di Bonaventura.

Bonaventura nie ukrywał, że jeśli kiedyś wróci do tej historii, to po to, by opowiedzieć o jej korzeniach.

"Myślę, że jeśli coś jeszcze możemy z tym zrobić, to jest to prequel. Jeśli spojrzy się do książki, to dostrzeże się, że nie pokazaliśmy wszystkiego, co się tam wydarzyło przed przybyciem rodziny Creedów. Myślę, że mógłby być z tego film i byłbym zainteresowany jego realizacją. Z powodu materiału źródłowego, który ma potencjał na coś szalonego i przerażającego" - mówił w jednym z wywiadów producent.

Innym tytułem przeznaczonym na platformę Paramount+ jest nowy film z serii "Paranormal Activity", który zapowiadany jest na zupełnie nowy rozdział tej sagi. Jego scenariusz napisał Christopher Landon ("Śmierć nadejdzie dziś"), a wyreżyseruje go William Eubank ("Głębia strachu").



Oprócz tego na Paramount+ będzie można też zobaczyć film "The In Between" z Joey King w roli głównej. Zagra w nim nastolatkę, która ocalała z wypadku samochodowego, w którym zginął jej chłopak. Dziewczyna uważa, że chce się on z nią skontaktować z zaświatów.

