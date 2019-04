"Słodki koniec dnia" premierowo na Mastercard Off Camera

"Słodki koniec dnia" Jacka Borcucha z Krystyną Jandą i Kasią Smutniak znalazł się w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Pokazy festiwalowe będą pierwszymi seansami filmu w Polsce. Jednocześnie potwierdzona jest już dystrybucja zagraniczna w Kanadzie, Argentynie, Chile, Urugwaju, Hiszpanii, krajach bałtyckich i Beneluksu, Czechach i Słowacji.

Światowa premiera "Słodkiego końca dnia" odbyła się na słynnym Festiwalu Sundance, gdzie Krystyna Janda zdobyła Specjalną Nagrodę Jury. W konkursie Off Camera najlepsze polskie produkcje ostatniego sezonu walczą o Nagrodę Kulczyk Foundation w wysokości trzystu tysięcy złotych. To dwunasta edycja festiwalu. W poprzednich latach wśród laureatów znalazły się takie filmy jak "Twarz" i "Body/Ciało" Małgorzaty Szumowskiej, "Cicha noc" Piotra Domalewskiego. "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego, "Obce niego" Dariusza Gajewskiego czy "Ida" Pawła Pawlikowskiego.



O zwycięstwo w tym roku "Słodki koniec dnia" powalczy m.in. z filmami: "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej, "Okna, okna" Wojciecha Solarza, "Krew boga" Bartosza Konopki i "Ciemno, prawie noc" Borysa Lankosza.



"Słodki koniec dnia" to historia o odwadze, o sile słowa i skomplikowanych rodzinnych relacjach. O lęku przed nieznanym i pasji życia. Miejscem akcji filmu jest włoska prowincja, etruskie miasto Volterra. Tu od lat mieszka Maria - polska poetka, laureatka Nagrody Nobla, autorytet moralny. Świat bohaterów zostaje wywrócony do góry nogami, gdy otrzymują szokującą wiadomość o zamachu terrorystycznym w Rzymie. Bezkompromisowość i niepoprawność polityczna Marii okazują się mieć dramatyczne konsekwencje.

W roli Marii zobaczymy Krystynę Jandę. Jej córkę gra Kasia Smutniak. W projekt zaangażowana jest międzynarodowa obsada, m.in. Antonio Catania, Lorenzo de Moor, Vincent Riotta, Robin Renucci.

Autorami scenariusza są Jacek Borcuch i Szczepan Twardoch. Za muzykę odpowiada Daniel Bloom, aranżacji utworów podjął się Leszek Możdżer. Ścieżka dźwiękowa "Słodkiego końca dnia" ukaże się na rynku 10 maja nakładem wydawnictwa Warner Music Polska. Producentem filmu jest NO SUGAR FILMS.