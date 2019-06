Śledztwo przeciwko Gérardowi Depardieu umorzone

Paryska prokuratora umorzyła śledztwo przeciwko aktorowi Gérardowi Depardieu. Jeden z najpopularniejszych francuskich aktorów był oskarżony o gwałt i molestowanie seksualne.

Gerard Depardieu / Pascal Le Segretain /Getty Images

W sierpniu 2018 roku 22-letnia aktorka zgłosiła się do prokuratury. Oskarżyła Depardieu o dwukrotne zgwałcenie jej w tym samym miesiącu.

Otwarte w wyniku jej zeznań śledztwo nie zdołało jednak udowodnić winy nominowanego do Oscara aktora.



Prawnik Depardieu, Hervé Temime, oświadczył, że jego klient "absolutnie nie przyznaje się do żadnego ataku lub gwałtu".



Natomiast medialny charakter sprawy uznał za godzący w dobre imię aktora. Jednocześnie miał nadzieję, że Depardieu dowiedzie swojej niewinności.



Według aktu oskarżenia zdobywca Złotego Globu za "Zieloną kartę" był przyjacielem rodziny 22-letniej aktorki. Miał ją zaprosić do swojej posiadłości pod pretekstem przygotowań do roli i tam napastować oraz zgwałcić w daniach 7 i 13 sierpnia 2018 roku.



Prawnicy Depardieu nie podali póki co informacji o ewentualnym pozwie za zniesławienie.