Sławę zdobyła już jako trzynastolatka. Teraz zachwyca urodą

Uwagę wielu krytyków przyciągnęła zwłaszcza Clara Lago wcielająca się w Rachel, partnerkę głównego bohatera.



Kim jest Clara Lago?

"Clara Lago jest absolutnym skarbem w roli Rachel. Unika jednowymiarowej kreacji, a jej doskonałe wyczucie komizmu sprawia, że nie tylko się śmiejemy, ale także rozumiemy jej postać, nawet jeśli coraz wyraźniej widać, że ona i David nie są sobie przeznaczeni" - pisał Richard Propes ("The Indepedent Critic"). "Jej ambitna i pragmatyczna natura mocno różni się od bardziej marzycielskiego usposobienia Davida" - dodawał Chris Jones ("Overly Honest Movie Reviews").

Clara Lago, urodzona w 1990 roku w Madrycie, pierwsze aktorskie laury - nominację do nagrody Goya dla największego odkrycia aktorskiego - zdobyła jako trzynastolatka, w 2003 roku, za rolę w filmie "El viaje de Carol" ("Podróż Carol") Imanola Uribe.

W 2011 roku w Berlinie przypadła jej nagroda Shooting Stars za film "La cara oculta" ("Ukryta twarz").

Jej film komediowy "Ocho appellidos vascos" ("Jak zostać Baskiem") uplasował się na szczycie listy najbardziej dochodowych hiszpańskich filmów wszech czasów.

O swojej roli w "Books & Drinks" tak mówiła podczas międzynarodowego festiwalu filmowego w Santa Barbara w Kalifornii: "Uwielbiam moją postać, to było naprawdę zabawne. Kocham komedie, mam do nich ogromny szacunek. Świetnie się bawiłam, prowadząc tę zwariowaną nieco bohaterkę na krawędź możliwości. To była niesamowita podróż!".

"Books & Drinks": O filmie

David (Rathbone) prowadzi bankrutującą księgarnię. Jego związek też nie jest idealny. Niespodziewanie dziedziczy po ojcu willę na Dominikanie. Tam spotyka Marię (Bogaert), która sprawia, że zamiast podpisywać akty notarialne, zaczyna marzyć o nowym rozdziale w swoim życiu. Pełna ciepła, humoru i wakacyjnej lekkości opowieść o tym, że czasem trzeba się zgubić, by odnaleźć to, co najważniejsze. Bo miłość, tak jak dobre wino i słońce, najlepiej smakuje w tropikach!

