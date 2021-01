"Skazani na siebie": Anne Hathaway w lockdownie

"Skazani na siebie" to zaskakujący film opowiadający o ludziach stawiających na partnerstwo, aby na zawsze zmienić swoje życie. Anne Hathaway oraz Chiwetel Ejiofor występują w nim jako para, która właśnie postanowiła się rozstać, ale lockdown zmusił ich do pozostania pod jednym dachem. Przymusowa sytuacja zbliża ich w najbardziej zaskakujący sposób. Premiera filmu zaplanowana została w HBO GO na 5 lutego. Emisja na antenie HBO odbędzie się 7 marca.

Anne Hathaway oraz Chiwetel Ejiofor w filmie "Skazani na siebie" /HBO

Wiadomości Anne Hathaway w komedii o pandemii

Linda (Anne Hathaway) i Paxton (Chiwetel Ejiofor) znaleźli się na rozdrożu. Para właśnie się rozstała, ale spowodowany koronawirusem lockdown w Londynie zmusza ich do pozostania w jednym mieszkaniu. Zajmująca wysokie stanowisko w marketingu Linda jest coraz bardziej rozczarowana światem korporacji. Natomiast pomysłowy, ale mający kryminalną przeszłość, Paxton zostaje wysłany na przymusowy urlop. Ich napędzane poezją i dużymi ilościami wina wysiłki zmierzające do pokojowego współistnienia sprawiają, że na nowo stają się lekkoduchami, którymi kiedyś byli. Ożywczo działa na nich również planowanie napadu i kradzieży drogocennej biżuterii.

Reklama

W rolach głównych w filmie "Skazani na siebie" występują nagrodzona Oscarem Anne Hathaway ("Les Misérables: Nędznicy") oraz wyróżniony nominacją do tej nagrody Chiwetel Ejiofor ("Zniewolony. 12 Years a Slave").



W pozostałych rolach występują: Stephen Merchant ("Jojo Rabbit"), Mindy Kaling ("Late Night"), Lucy Boynton ("Bohemian Rhapsody"), Dulé Hill ("Prezydencki poker"), Jazmyn Simon ("Gracze"), a także Ben Stiller ("Sekretne życie Waltera Mitty") i zdobywca Nagrody Akademii Ben Kingsley ("Dom z piasku i mgły").

Za scenariusz odpowiedzialny jest nominowany do Oscara Steven Knight ("Niewidoczni"). Reżyserem obrazu jest Doug Liman ("Na skraju jutra"). Obowiązki producentów pełnili P.J. van Sandwijk, Alison Winter oraz Michael Lesslie. Film wyprodukowany został przez Warner Bros. Pictures oraz AGC Studios.



Wideo Skazani na siebie - trailer HBO GO

Premiera filmu "Skazani na siebie" (Locked Down) odbędzie się w HBO GO 5 lutego. Emisja na antenie HBO zaplanowana została na 7 marca na godz. 21:15.