Skandalistka Demi Moore

Może i nie jest najlepszą aktorką (świadczą o tym zresztą cztery Złote Maliny na koncie), ale nikt w latach 90. nie wzbudzał tylu emocji, co Demi Moore, gdy kolejno: spędzała noc z nieznajomym za milion dolarów, uwodziła żonatego, robiła striptiz i goliła głowę na łyso... W środę Polsat Seriale przypomni jedną z najbardziej znanych ról gwiazdy w thrillerze "Pod presją".

Mimo że Demi Moore w listopadzie 2020 roku skończyła 58 lat, to jej uroda zaprzecza metryce. I choć krytycy - nie tylko filmowi - zazwyczaj nie zostawiają na niej suchej nitki, zarzucając serię niekończących się operacji plastycznych, to jej wygląd wciąż wzbudza zazdrość u wszystkich pań w podobnym wieku. Dla aktorki ludzka zawiść to zresztą nic nowego, podobnie wyglądała jej sytuacja w latach 90., gdy grała w szmirach i zdobywała tytuły najgorszej aktorki raz za razem, a i tak wszystkie koleżanki po fachu marzyły o podobnej popularności i wysokości gaż.

Tak naprawdę Demi nigdy nie miała łatwego życia. A jej dzieciństwo to już czysta patologia. Moore urodziła się jako Demetria Gene Guynes w Roswell (Nowy Meksyk), w... przyczepie campingowej. Biologiczny ojciec, Charles Harmon, odszedł zaledwie dwa miesiące po ślubie z jej matką. Demi nigdy go nie poznała. Nie potrafił go zastąpić również ojczym, Dan Guynes - wielokrotnie w okresie jej dzieciństwa zmieniał pracę, co doprowadziło do kilkudziesięciu przeprowadzek rodziny.



Od najmłodszych lat atmosfera w domu przyszłej gwiazdy nie należała do najłatwiejszych - Demi i jej przyrodni brat przeżywali prawdziwe piekło, gdy ich opiekunowie notorycznie nadużywali alkoholu, po którym dochodziło między nimi do kłótni i bijatyk (gdy Demi miała 19 lat, jej ojczym popełnił samobójstwo).

Moore oparcia nigdy nie znalazła w matce, Virginia znęcała się psychicznie nad córką, którą obwiniała o odejście pierwszego męża. O jej stosunku do aktorki najlepiej świadczą wypowiedzi w stylu: "Im bardziej jest sławna, tym większą staje się dzi..." oraz to, że po latach sparodiowała jej: słynną sesję dla "Vanity Fair" (rozbieraną, w ciąży) i scenę z filmu "Uwierz w ducha" (gdy razem z Patrickiem Swayze'im lepią w glinie) w niskich lotów czasopiśmie erotycznym.

Pragnąc zaznać innej codzienności, w wieku 16 lat Demi wyprowadziła się z domu, rzuciła szkołę i została modelką (gdy brakowało zleceń, decydowała się na rozbierane sesje). Rok później wyszła za mąż. Jej pierwszą miłością był muzyk rockowy, Freddy Moore (gdy się poznali, miał żonę). Para prowadziła szalone życie, które wypełniały imprezy, alkohol i narkotyki.

W międzyczasie Moore postanowiła porzucić modeling na rzecz aktorstwa. Na wszelkie sposoby próbowała przebić się do Hollywood. Jej pierwszy występ przed kamerą pochodził z niskobudżetowego filmu "Wybór" (1981) Silvio Narizzano, kolejny z thrillera science-fiction "Pasożyt" (1982) Charlesa Banda (według reżysera, Moore miała za jego sprawą zostać "kolejną Karen Allen"). Tak naprawdę młoda aktorka dała się jednak zauważyć dopiero za sprawą roli w serialu "General Hospital" (1982-1983).