"Sirocco": Twórca "365 dni" kręci nowy film. Znowu erotyk?

Po zakończeniu działań promocyjnych związanych z "Heaven in Hell" , ostatnim dziełem duetu Tomasz Mandes - Ewa Lewandowska (on jest reżyserem i producentem, ona producentką), twórcy, którzy są parą także prywatnie, planują udać się na wakacje.



"Z Ewą zrobiliśmy już osiem filmów w ciągu pięciu lat. I trochę jesteśmy zmęczeni. Zasłużyliśmy na chwilę wakacji. Ale na koniec roku i na początku przyszłego będziemy na planie filmu, który jest dużą koprodukcją międzynarodową" - Mandes powiedział PAP Life.

"Film będzie nosił tytuł 'Sirocco'. Sirocco to też suchy i gorący wiatr znad Sahary. Zdjęcia będą się odbywały i we Włoszech, i w Brazylii, i w Polsce. O ile 'Heaven in Hell' jest pójściem w stronę dramatu psychologicznego, to tutaj idziemy w stronę kina gangsterskiego" - zapowiedział reżyser.

Zdradził, że w obsadzie pojawią się niektórzy z aktorów, z którymi współpracował przy poprzednich produkcjach. Jak dotąd największą karierę dzięki filmom Mandesa zrobili Włoch Michele Morrone i Anna-Maria Sieklucka , którzy byli gwiazdami filmu "365 dni" i jego dwóch kontynuacji.