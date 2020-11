Sir David Attenborough: Zdobył milion fanów na Instagramie, teraz usuwa konto

Sławny biolog z pewnością nie należy do osób, dla których świat mediów społecznościowych jest równie ważny, jak ten realny. Dał temu dowód zamykając swój profil na Instagramie, mimo że cieszył się on niespotykaną popularnością. Jak się bowiem okazało sir David Attenborough pobił rekord. Nikt nie zdobył w zaledwie cztery godziny i 44 minuty miliona obserwujących.

Jak donoszą amerykańskie media, sławny biolog mimo nieprawdopodobnej popularności nie zagościł zbyt długo w cyfrowym świecie. Zaledwie dwa miesiące po tym, jak w wieku 94 lat założył konto na Instagramie i zdobył niemal siedem milionów obserwatorów, uczynił swój profil nieaktywnym. W formie podsumowania, w swoim ostatnim poście z 31 października ostrzegł przed niebezpieczeństwami wynikającymi ze zmian klimatycznych.



"To może być puenta tego konta" - skomentowali decyzję biologa Jonnie Hughes i Colin Butfield, którzy pracowali z nim przy jego filmie dokumentalnym dla Netfliksa i prowadzili konto filmowca.



"Nie będziemy publikować niczego nowego, ale mamy nadzieję, że dla wielu innych będzie to przestrzeń do budowania i dzielenia się sposobami tworzenia zrównoważonej przyszłości" - dodali.



