Simon Pegg przyjedzie do Wrocławia

Brytyjski aktor Simon Pegg, znany z roli hakera z serii "Mission:Impossible", będzie gościem 10. edycji American Film Festival, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 5-11 listopada.

Simon Pegg /Anthony Harvey / AFP

Sierżant Nicholas Angel w "Hot Fuzz - Ostrych psach", Komandor Porucznik Montgomery Scott w "Star Treku" i Benji Dunn - genialny haker z trzech części "Mission: Impossible" - we wszystkie te postaci wcielił się Simon Pegg, wszechstronny aktor, który - oprócz znakomitych ról w kasowych przebojach - często występuje także w filmach niezależnych.



Reklama

Pegg będzie gościem jubileuszowej edycji American Film Festival we Wrocławiu, gdzie opowie o pracy na planie debiutu fabularnego Katharine O’Brien"Utracone fale".



Simon Pegg to jeden 30 gości, którzy przyjadą na tegoroczny AFF. Widzowie festiwalu będą mieli okazję spotkać się także z Arim Asterem, który zaprezentuje we Wrocławiu wersję reżyserską "Midsommar. W biały dzień" i porozmawiać z laureatami Indie Star Award - Markiem Webberem, bohaterem jednej z retrospektyw oraz Jayem Van Hoyem, producentem m.in. "The Lighthouse".



Zdjęcie Simon Pegg w filmie "Utracone fale" / materiały programowe

Na festiwal przyjadą także: Riley Stearns, reżyser "Sztuki samoobrony" (Art of Self-Defense) - przewrotnej, czarnej komedii z Jesse'em Eisenbergiem w roli głównej; Michael Tyburski, autor "Brzmienia ciszy" (The Sound of Silence), gdzie Peter Sarsgaard wciela się w "stroiciela domów", czy Zachary Spicer, aktor i producent filmu "Pani Jasność" (Ms. White Light). Po raz drugi festiwal będzie gościć Alistaira Banksa Griffina, autora "Godziny wilka" (The Wolf Hour) z Naomi Watts, który odwiedził już Wrocław w 2011 roku z filmem "Dwie bramy snu" (Two Gates of Sleep).



Tradycyjnie na American Film Festival pojawi się silna reprezentacja reżyserek i producentek filmowych z USA, reprezentujących filmy z konkursu Spectrum. W ramach tegorocznej edycji AFF będzie można spotkać m.in.: Haroulę Rose, która zaprezentuje swój debiut - "Nad pewną rzeką" (Once Upon a River) ukończony w ramach programu US in Progress; Isabel Sandoval, autorkę brawurowego "Lingua Franca"; Monique Walton, producentkę "Byka" (Bull); wspomnianą już Katharine O’Brien, reżyserkę "Utraconych fal" (Lost Transmissions) oraz Magdalenę Zyzak, która wspólnie z Zacharym Colterem pokaże swoje dwa najnowsze filmy - "Wielki Mur Meksykański" (The Wall of Mexico) i "Gdy będę ćmą" (When I'm a Moth).

Do Wrocławia przyjadą także autorki i autorzy znakomitych dokumentów: Alexandre O’Philippe, reżyser "Wspomnienia - genezy Obcego" (Memory - The Origins of Alien) - historii o kulisach powstawania kultowego dzieła Ridleya Scotta; Michael Beach Nichols, twórca "Klauna Wrinklesa" (Wrinkles the Clown) - opowieści o "koszmarze na zamówienie"; a także Patrick Bresnan, reżyser "Pahokee" - wnikliwej analizy społecznej współczesnej Ameryki na przykładzie niewielkiego miasteczka na Florydzie.