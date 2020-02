Dramat wojenny "1917" okazał się największym zwycięzcą niedzielnej ceremonii wręczenia brytyjskich nagród filmowych BAFTA. Nominowany w dziewięciu kategoriach obraz Sama Mendesa zdobył siedem nagród, w tym za najlepszy film, film brytyjski i reżyserię. Po gali więcej niż o nagrodzonych mówi się jednak o... sukni księżnej Kate.

Twórcy filmu "1917" mieli bardzo udany wieczór /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Przegranymi są natomiast dramat psychologiczny Todda Phillipsa "Joker", który mimo największej liczby nominacji - jedenastu - otrzymał tylko trzy statuetki, komediodramat Quentina Tarantino "Pewnego razu w Hollywood" z zaledwie jedną nagrodą mimo 10 nominacji, a przede wszystkim dramat kryminalny Martina Scorsese "Irlandczyk", który w żadnej z 10 kategorii, gdzie był nominowany, nie dostał nagrody.

Reklama

"1917", oprócz wspomnianych nagród za najlepszy film, film brytyjski i reżyserię, otrzymał także nagrody za najlepsze zdjęcia (Roger Deakins), scenografię (Dennis Gassner i Lee Sandales), dźwięk (Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson) i efekty specjalne (Greg Butler, Guillaume Rocheron i Dominic Tuohy). Sam Mendes jest pierwszym Brytyjczykiem, który otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię od 2009 roku, kiedy laureatem został Danny Boyle za obraz "Slumdog. Milioner z ulicy".

"1917" to rozgrywający się podczas pierwszej wojny światowej obraz, opowiadający o dwójce młodych żołnierzy, którzy dostają rozkaz przedostania się za linię wroga, aby dostarczyć tajną wiadomość, która pozwoli brytyjskim żołnierzy uniknąć wpadnięcia w śmiertelną pułapkę. Mendes zadedykował film swojemu dziadkowi, weteranowi I wojny światowej.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "1917" [trailer 2] materiały dystrybutora

"Joker", który pod względem liczby nagród zajął drugie miejsce, wygrał w kategoriach najlepsza pierwszoplanowa rola męska (Joaquin Phoenix), najlepsza muzyka (Hildur Guðnadóttir) oraz najlepszy casting (Shayna Markowitz).

Wideo "Joker" [trailer 2]

Poza "1917" i "Jokerem" więcej niż jedną nagrodę otrzymał jeszcze tylko południowokoreański "Parasite" - za najlepszy film nieanglojęzyczny oraz najlepszy scenariusz oryginalny (Bong Joon-ho, Han Jin Won). Jedyną statuetkę dla "Pewnego razu w Hollywood" Quentina Tarantino zdobył Brad Pitt w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Parasite" [trailer] materiały dystrybutora

Nagrody dla Phoenixa i Pitta w połączeniu z tym, że laureatką w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca została Renee Zellweger - za "Judy", a w kategorii drugoplanowa rola kobieca - Laura Dern - za "Historię małżeńską" oznacza, iż wszystkie cztery statuetki w kategoriach aktorskich trafiły w ręce Amerykanów, co jest pierwszym takim przypadkiem od 1977 roku. Te same cztery gwiazdy otrzymały w styczniu Złote Globy i są największymi faworytami do tegorocznych Oscarów.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pewnego razu... w Hollywood" [trailer 3] materiały dystrybutora

Nagrodę BAFTA dla najlepszej animacji otrzymał dosyć niespodziewanie "Klaus", a za najlepszy dokument - "For Sama". W kategorii: najlepsze kostiumy i najlepsza charakteryzacja triumfowały odpowiednio: "Małe kobietki" (Jacqueline Durran) i "Gorący temat" (Vivian Baker).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Małe kobietki" [trailer] materiały dystrybutora

Choć ceremonia, która odbyła się w Royal Albert Hall, miała miejsce dwa dni po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w wystąpieniach laureatów nie było żadnych nawiązań do brexitu. Dużo było natomiast odniesień do toczącej się od czasu tegorocznych nominacji debaty na temat tego, czy w wystarczający sposób odzwierciedlają zróżnicowanie brytyjskiego społeczeństwa. Wskazywano, że wszystkich dwudziestu aktorów nominowanych w czterech kategoriach było białych, zaś po raz siódmy z rzędu wśród nominowanych w kategorii: najlepsza reżyseria nie było żadnej kobiety.

BAFTA 2020: Zwycięzcy 1 / 8 Najlepsza aktorka: Renée Zellweger - "Judy" Źródło: Getty Images Autor: Dave J Hogan udostępnij

Sporo uwagi skupili także na sobie patronujący nagrodom BAFTA: książę William oraz księżna Cambridge. Wszyscy mówią przede wszystkim o kreacji tej ostatniej. Powód? Szybko zauważono, że miała ona już ją na sobie podczas innej okazji. To zresztą kolejny raz, kiedy Kate Middleton zdecydowała się na założenie tej samej sukni. Księżna wybrała biało-złotą kreację od marki Alexander McQueen, w której po raz pierwszy wystąpiła w 2012 roku podczas oficjalnej wizyty w Malezji.

Zdjęcie Książę William i księżna Kate na rozdaniu nagród BAFTA 2020 / The Telegraph pool/Associated Press / East News

Organizatorzy BAFTA 2020 zachęcali zresztą uczestników do promowania mody według zasad zrównoważonego rozwoju, m.in. właśnie poprzez założenie tej samej stylizacji drugi raz. Przypomnijmy, że na podobny ruch zdecydował się Joaquin Phoenix. Aktor przez cały sezon przyznawania nagród filmowych występuje w tym samym garniturze od Stelli McCartney

BAFTA 2020: Najpiękniejsze kreacje 1 / 25 Lily-Rose Depp Źródło: Getty Images Autor: David M. Benett/Dave Benett udostępnij

Nagrody Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych wręczono w tym roku po raz 73. Uznaje się je za miarodajny wskaźnik tego, czy dany film ma szanse na przyznawane później Oscary. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w następną niedzielę, 9 lutego.

Laureaci BAFTA 2020:

Najlepszy film: "1917"

Najlepszy film brytyjski: "1917"

Najlepszy reżyser: Sam Mendes - "1917"

Najlepszy debiut brytyjskiego reżysera, scenarzysty lub producenta: "Przynęta"

Najlepsza aktorka: Renée Zellweger - "Judy"

Najlepszy aktor: Joaquin Phoenix - "Joker"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Laura Dern - "Historia małżeńska"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Brad Pitt - "Pewnego razu w... Hollywood"

Najlepszy scenariusz oryginalny: Bong Joon-ho, Han Jin Won - "Parasite"

Najlepszy scenariusz adaptowany: Taika Waititi - "Jojo Rabbit"

Najlepszy film nieanglojęzyczny: "Parasite"

Najlepsza animacja: "Klaus"

Najlepszy dokument: "For Sama"

Najlepszy casting: Shayna Markowitz - "Joker"

Najlepsze zdjęcia: Roger Deakins - "1917"

Najlepsza muzyka: Hildur Guðnadóttir - "Joker"

Najlepszy montaż: Michael McCusker i Andrew Buckland - "Le Mans '66"

Najlepsza scenografia: Dennis Gassner i Lee Sandales - "1917"

Najlepsze kostiumy: Jacqueline Durran - "Małe kobietki"

Najlepsza charakteryzacja: Vivian Baker - "Gorący temat"

Najlepszy dźwięk: Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor i Stuart Wilson - "1917"

Najlepsze efekty specjalne: Greg Butler, Guillaume Rocheron i Dominic Tuohy - "1917"

Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy: "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

Najlepszy brytyjski animowany film krótkometrażowy: "Grandad was a romantic"

Brytyjski wkład w rozwój światowego kina: Andy Serkis

Całokształt twórczości: Kathleen Kennedy

Wschodząca gwiazda kina: Michael Ward - "Blue Story"