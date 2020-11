Sia w ogniu krytyki. Obraziła osoby autystyczne?

W lutym przyszłego roku na ekrany kin trafi film "Music", którego reżyserką jest Sia. Popularna wokalistka opowie w nim historię tytułowej Music, autystycznej dziewczynki, która kontaktuje się ze światem za pomocą komunikacji niewerbalnej. Reakcją na zaprezentowany niedawno pierwszy zwiastun tej produkcji jest protest, którego inicjatorzy domagają się odwołania premiery filmu.

Autorką petycji, która pojawiła się w Internecie tuż po publikacji zwiastuna, jest Hannah Marshall, autystyczna kobieta z Karoliny Północnej. "Jako osoba autystyczna domagam się odwołania premiery filmu. Jest ekstremalnie obraźliwy dla mnie i innych osób autystycznych. Sia nie okazała wyrzutów sumienia za swoją niedokładną i bolesną zdradę społeczności. Film ten nie będzie miał żadnego wpływu na historię. Odwołanie premiery udowodni, że nietolerancja neuroróżnorodności jest nie do przyjęcia w dzisiejszym społeczeństwie. Sia i jej współpracownicy mają inne możliwości zdobycia pieniędzy, przeżyją, nawet jeśli nie zarobią na tym filmie" - napisała Marshall w petycji umieszczonej na stronie "Change.org".



Petycja to pokłosie nie tylko premiery zwiastuna filmu "Music", ale też tego, jak Sia zareagowała na pojawiające się pod jej adresem zarzuty. Aktywiści walczący o prawa osób autystycznych wezwali ją do obsadzenia w roli głównej neurotypowej aktorki, a także do zaprzestania używania określenia "niepełnosprawna" w stosunku do bohaterki swojego filmu. Zaproponowali zamiennik w postaci określenia "obdarzona specjalnymi umiejętnościami". Sia tłumaczyła, że próbowała pracować z "piękną, niewerbalną dziewczyną", ale zdała sobie sprawę, że to doświadczenie jest dla tej dziewczyny nieprzyjemne i stresujące.

"Mój film jest listem miłosnym do opiekunów i do społeczności autystycznej. Mam swój unikalny pogląd na tę społeczność i zrealizowałam 'Music' czując, że za mało mówi się o tym w mediach. Jeśli to ma czynić mnie 'gównianą', to jestem gówniana, ale moje intencje były wspaniałe" - tłumaczyła Sia.



Komentarze umieszczone pod petycją Hannah Marshall dowodzą, że wyjaśnienia wokalistki nie zadowoliły osób ze spektrum autyzmu. "Jestem autystyczną kobietą. Dla mnie ten film jest wyjątkowo niesmaczny. Zawiódł mnie też sposób, w jaki Sia przyjęła krytykę fanów" - napisała jedna z komentujących.



W rolę tytułowej rolę Music wcieliła się Maddie Ziegler, młoda tancerka, którą Sia obsadzała wcześniej w teledyskach do swoich piosenek. Obok niej w filmie wystąpili Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Juliette Lewis i Hector Elizondo.