Shirley MacLaine: Co kilka dni spotyka kosmitów

Trudno powiedzieć, czy większą sławę przyniosły jej filmy, w których grała, opowieści o odwiedzinach przybyszów z innych planet, czy rozliczne romanse.

Shirley MacLaine w filmie "Długi tydzień w Parkman", reż. Vincente Minnelli (1958) /Hulton Archive /Getty Images

"Naprawdę na to zasłużyłam" - powiedziała Shirley MacLaine, kiedy zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę Aurory w "Czułych słówkach".

Reklama

To cała ona. Zawsze mówi, co myśli, nie owija w bawełnę. Tym zdaniem w 1983 r. wniosła coś ożywczego do oscarowego spektaklu nieszczerych podziękowań dla wpływowych producentów i reżyserów.



Wdzięk i taniec

"Nigdy nie byłam symbolem seksu ani wielką pięknością, więc zawsze chciałam grać silne charaktery" - mówiła.

Skąd ten samokrytycyzm? Pewnie z porównania z zabójczo przystojnym bratem, Warrenem Beattym, któremu nie mogła się oprzeć żadna hollywoodzka piękność. Shirley miała natomiast mnóstwo wdzięku, zmysłowość, poczucie humoru, fantastyczne nogi, uzdolnienia taneczne i inteligencję.

Oboje z bratem, robiąc kariery artystyczne, spełnili marzenia swoich rodziców. Matka pisała wiersze. Ojciec prowadził w Richmond (Wirginia) interesy, ale amatorsko grał na skrzypcach, perkusji i... marzył o wyruszeniu z cyrkiem w świat. Był zachwycony, kiedy Shirley jako 10-latka grała w dziecięcych wersjach "Romea i Julii" czy "Śpiącej królewny". Zwykle dostawała chłopięce role, bo dziewczynek było za dużo, a ona górowała wzrostem nad rówieśniczkami.

Jako uczennica szkoły średniej (dodając sobie kilka lat) dostała pracę na Broadwayu. Wydawało się jednak, że to ślepa uliczka, bo dość długo grała, a właściwie tańczyła, ogony. Na szerokie wody wypłynęła, gdy odtwórczyni głównej roli w spektaklu "Pajama Game" doznała skomplikowanego złamania nogi w kostce. Shirley, która znała jej partię na pamięć, okazała się wymarzoną dublerką. Przypadek zrządził, że w tej roli zobaczył ją pewien producent filmowy, a także (choć nie jest to do końca potwierdzone) Alfred Hitchcock.